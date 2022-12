Stasera in tv martedì 27 dicembre 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 27 dicembre 2022. Su Raitre, il film C’era una volta in America con Robert De Niro. Su La7 il film documentario Virna Lisi – La donna che rinunciò a Hollywood.

Stasera in tv martedì 27 dicembre 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il 3° e 4° episodio della fiction The Net – Gioco di squadra. Il Toscana F.C. ha vinto il derby grazie a un gol di Kenneth. Ma il neo co-presidente Corridoni (Gaetano Bruno) decide di cacciare comunque il Mister, nonostante l’indignazione dei Tessari. Al suo posto chiama Vasconcelos, vincitore di una coppa europea. Intanto, arriva un giocatore cinese.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Prima di formulare gli auguri ai telespettatori per un sereno 2023, anche nell’ultima puntata dell’anno Giuseppe Brindisi e la sua redazione affrontano i temi più caldi dell’attualità, dai rilievi mossi dall’Unione europea alla manovra economica varata dal governo italiano alla guerra in Ucraina.

Su La7, il film documentario del 2022, di Fabrizio Corallo, Virna Lisi – La donna che rinunciò a Hollywood. Un documentario dedicato a Virna Lisi, protagonista di una carriera che per 60 anni l’ha vista sui set più prestigiosi. Ma anche una donna capace di dire di no a Hollywood per non trascurare la sua famiglia.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo Appuntamento Crociera. Nuovo appuntamento con la versione “crociera” di “Primo appuntamento“. I single partono per un viaggio nel Mediterraneo per scoprire se sono fatti l’uno per l’altra. A bordo c’è anche Flavio Montrucchio.

I film di questa sera martedì 27 dicembre 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film fantastico del 2019, di Guy Ritchie, Aladdin, con Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott. Aladdin (Mena Massoud) è un ragazzo che vive di espedienti nella città di Agrabah. Dopo aver conosciuto per caso la principessa Jasmine, di cui s’innamora, viene incaricato dal perfido visir Jafar di rubare una lampada magica. All’interno vive un genio (Will Smith), che diventa amico del ragazzo.

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 1983, di Sergio Leone, C’era una volta in America, con Robert De Niro. New York, Anni 20. Noodles e Max, amici inseparabili, crescono nel quartiere ebraico: da teppisti diventano veri gangster. Da adulti le loro strade si dividono: Noodles (Robert De Niro) finisce in galera, Max (James Woods) sceglie la politica e Deborah, amata da entrambi fin dalla gioventù.

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2013, di A. Cuaròn, Gravity, con Sandra Bullock. Mentre lavora all’esterno del telescopio Hubble, la ricercatrice Ryan Stone, in missione sullo shuttle Explorer, viene colpita da una tempesta di detriti. La situazione sembra disperata, ma…

Su Rai 5, alle 21.15, il film fantastico del 2011, di Martin Scorsese, Hugo Cabret, con Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz. Parigi, Anni 30. L’orfano Hugo vive all’interno di una stazione ferroviaria. L’incontro con un misterioso giocattolaio lo catapulterà in una girandola di straordinarie avventure.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2010, di Paolo Genovese, La banda dei Babbi Natale, con Aldo, Giovanni e Giacomo, Angela Finocchiaro. Milano, notte del 24 dicembre. Sorpresi a scalare un edificio, tre amici vengono arrestati. Sono Aldo (Aldo Baglio), disoccupato con il vizio delle scommesse, Giovanni (Giovanni Storti), veterinario dalla doppia vita e il chirurgo Giacomo (Giacomo Poretti), vedovo inconsolabile.

Italia 1 – Nove – 20 Mediaset – Iris

Su Italia 1, alle 21.20, il film drammatico del 2000, di Stephen Daldry, Billy Elliot, con Jamie Bell. Inghilterra, 1984. L’11enne Billy Elliot (Jamie Bell), figlio di un minatore in sciopero contro la Thatcher, assiste casualmente a un’esercitazione di danza classica e se ne innamora. Decide allora dim prendere lezioni di nascosto dal padre, che lo vorrebbe pugile. Ma quando l’uomo lo viene a sapere…

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2010, di Wilson Yip, Ip Man 2, con Donnie Yen. Ip Man deve fuggire dalla Cina e decide di trasferirsi a Hong Kong. Lì vorrebbe aprire una scuola di Kung Fu e diffondere l’arte marziale del Wing Chun, ma gli altri maestri non sono d’accordo.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 1996, di Roland Emmerich, Independence Day, con Will Smith, Jeff Goldblum. Il 2 luglio 1996 la Terra sta per essere invasa da una razza aliena. La salvezza dell’umanità è nelle mani del capitano Hiller e dello specialista in telecomunicazioni Levinson.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1972, di Robert Aldrich, Nessuna pietà per Ulzana, con Burt Lancaster. Texas: il capo apache Ulzana fugge dalla riserva con alcuni uomini, seminando morte nei villaggi. Il tenente Henry DeBuin e l’esperto scout Maclntosh devono catturarlo.

Stasera in tv martedì 27 dicembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 2012, di Quentin Tarantino, Django Unchained, con Jamie Foxx. Un cacciatore di taglie è sulle tracce di alcuni criminali. Per catturarli, assolda lo schiavo Django che li conosce. E lui ne approfitta per cercare sua moglie, venduta al perfido Candie.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Mike Newell, Harry Potter e il calice di fuoco, con Daniel Radcliffe, Emma Watson. Harry deve gareggiare nel prestigioso torneo Tre Maghi. La competizione vede la partecipazione dei rappresentanti delle più famose scuole di magia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film avventura del 2010, di Ridley Scott, Robin Hood, con Russell Crowe, Cate Blanchett. L’arciere del re Robin Hood fa ritorno dalla terza crociata e trova l’Inghilterra tenuta sotto scacco dai francesi e devastata dalle continue angherie del perfido Re Giovanni.