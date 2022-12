Grande Fratello Vip 26 dicembre diretta: eliminati e nomination

Condividi su

Questa sera, lunedì 26 dicembre, va in onda alle 21.45 su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancare il conduttore in studio, le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Quest’ultima però non sarà presente in studio.

Come già annunciato nella scorsa puntata, sta passando le vacanze di Natale a New York con la famiglia. Verrà dunque sostituita dai conduttori del GFVip Party, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Sarà presente anche Giulia Salemi che leggerà invece in tempo reale i commenti e le reazioni sul web.

Durante il corso della puntata scopriremo chi tra i concorrenti in nomination Antonella, Antonino, Oriana e Sarah, sarà il preferito e dunque immune.

Grande Fratello Vip 26 dicembre diretta

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip del 26 dicembre inizia con la presentazione dei due opinionisti che affiancheranno per due puntate Orietta Berti, ovvero Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Subito dopo Alfonso Signorini saluta i vipponi, leggendo loro un telegramma di una telespettatrice che invita, in particolar modo Edoardo Tavassi e Donnamaria, a dire meno parolacce.

Una clip mostra i video che i concorrenti hanno ricevuto per Natale da parte dei loro affetti più cari. Sotto l’albero hanno poi trovato dei regali ed emozionanti lettere scritte dai familiari. La puntata prosegue con la lite scoppiata in settimana tra Antonella e Tavassi. Il motivo nasce dal fatto che secondo quest’ultimo la Fiordelisi tende troppo spesso a fare la vittima, e che in puntata sia diversa rispetto a come si mostra durante la settimana.

Onestini e Nikita: amicizia finita?

La puntata del 26 dicembre del Grande Fratello Vip prosegue con la rottura dell’amicizia arrivata quasi al capolinea tra Nikita e Onestini. I due infatti sono sempre più lontani, nonostante all’inizio sembrava stesse nascendo un rapporto speciale.

Oggi Luca afferma invece che Nikita sia andata troppo oltre, dichiarando cose che in realtà non sono mai successe. In difesa di lei interviene però Soleil, affermando che Luca sia entrato in casa con lo scopo di legarsi a qualcuno per strategia, per poi lavarsene le mani nel momento in cui Nikita si è resa conto che qualcosa non andava.

Alfonsi Signorini invita Giaele ad andare in cortiletto perché una sorpresa l’attende. Si tratta del suo fratellino Matthias, che è lì per dirle che sente tanto la sua mancanza, e che fanno tutti il tifo per lei. Ha inoltre portato per sua sorella una commovente lettera da parte della loro mamma.

Il verdetto della nomination

Nonostante sia uscita dalla casa del Grande Fratello Vip da una settimana, Ginevra continua ad essere nei pensieri di Antonino. In questi giorni ha infatti lasciato dei biglietti in giro con dei messaggi in codice. Uno tra questi è stato però strappato da Oriana perché credeva che fosse rivolto alla nuova arrivata Dana.

Subito dopo Alfonso Signorini annuncia che il primo dei concorrenti in nomination a salvarsi è Antonino, e poi Sarah. Le due vippone rimaste, ovvero Oriana e Antonella, sapranno l’esito del televoto in studio. Il conduttore ha però detto ai concorrenti che si tratta di una nomination e eliminazione, ma in realtà si tratta del preferito.