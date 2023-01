Grande Fratello Vip 16 gennaio, cosa è successo: Dana Saber eliminata, chi al televoto

Condividi su

Lunedì 16 gennaio, dalle ore 21:45 su Canale 5, è andata in onda di una nuova puntata del Grande Fratello Vip. A condurre Alfonso Signorini, supportato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Presente in studio anche Giulia Salemi, che legge in diretta i commenti degli utenti Twitter.

Il Grande Fratello Vip del 16 gennaio ha un menù decisamente ricco. In primis perché una tra Dana Saber, Nicole Murgia e Nikita Pelizon deve lasciare per sempre il programma. Inoltre, nella diretta, si discute delle tensioni tra Oriana Marzoli e Nicole Murgia. Al centro delle loro diatribe vi è l’interesse in comune per Daniele Dal Moro. Infine sono proseguiti per tutta la settimana gli alti e bassi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Grande Fratello Vip 16 gennaio, il ritorno di Antonino Spinalbese

Inizia il Grande Fratello Vip del 16 gennaio. Dopo i saluti di rito, Alfonso Signorini annuncia ai concorrenti che Matteo Messina Denaro è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza. Si passa al primo argomento della serata: il ritorno nella casa di Antonino Spinalbese, che ha dovuto lasciare per due settimane il gioco a causa di problemi di salute. Non tutti sono entusiasti del suo ritorno: tra i più scettici Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Oriana Marzoli.

Un focus, poi, è proposto sull’avvicinamento tra quest’ultima e Daniele Dal Moro. Secondo qualche coinquilino, Marzoli avrebbe utilizzato Dal Moro come ripiego, in quanto in realtà sarebbe interessata a Luca Onestini. Di questo è abbastanza convinto lo stesso Daniele, che afferma: “A Luca piace Oriana, ma credo che non si possa avvicinare per lo storico che ha qui dentro con Nikita”. Onestini nega: “Noi scherziamo sempre, sin dalla prima puntata. Con Nikita non ho fatto nulla di cui dovrei vergognarmi“. Diversi vip dubitano della sincerità dei sentimenti della spagnola, che è attaccata da Sonia Bruganelli: “Sono preoccupata per lei, perché i maschi oramai stanno finendo“.

Il confronto fra Wilma Goich e Patrizia Rossetti

Il Grande Fratello Vip del 16 gennaio continua. Una clip introduce le critiche che Attilio Romita ha rivolto a buona parte dei colleghi partecipanti, specie Edoardo Tavassi, Wilma Goich ed Edoardo Donnamaria. Le opinioniste concordano con l’ex giornalista del TG1. Patrizia Rossetti, dopo il ritiro, ha sentito delle cose che non le sono piaciute dette da Goich. Per questo, le due sono protagoniste di un confronto. La conduttrice: “Ho visto e sentito affermazioni che mi hanno deluso. Io ho difetti ma ti ho sempre detto le cose in faccia. Tu, invece, hai pronunciato con altri delle parole non belle nei miei confronti”. La cantante: “Non è facile parlare con te. Io ho sempre detto quello che penso. Per me sei un’amica”.

Al Grande Fratello Vip del 16 gennaio è chiuso il televoto: la prima salva è Nikita Pelizon, che riceve a sorpresa una lettera dalla nipote. Alfonso Signorini chiama Alberto De Pisis in Mistery Room. Il Vippone è giù di morale da settimane in quanto innamorato di Edoardo Donnamaria, ad oggi impegnato con Antonella Fiordelisi. L’influencer parla delle sue fragilità.

Grande Fratello Vip 16 gennaio, Nikita Pelizon incontra Valerio

Il Grande Fratello Vip del 16 gennaio va avanti. Nikita incontra l’ex fidanzato Valerio. Il rapporto è entrato in crisi dopo che lui ha pubblicato senza il suo consenso un filmato sulla loro storia d’amore. L’uomo: “Sono stati 4 mesi difficili. Mi hai dato la forza di andare avanti. Fuori hai tantissime persone che ti vogliono bene. Non ti lasciare ingannare dalle iene che sono dentro la casa. Sei il mio angelo, ci sarò sempre”. Pelizon: “Ti voglio un sacco di bene. Temevo che tu non ce l’avessi con me. Non pensavo che tu fossi così innamorato“. Filmato sulle discussioni avvenute in settimana tra Onestini e Nikita.

È l’ora dell’eliminazione: la concorrente che deve lasciare per sempre il gioco è Dana Saber. Una parte del cast, alla notizia, è esploso con un urlo di gioia, scatenando la reazione di Fiordelisi: “Vergognatevi”. Giaele risponde: “Mi ha attaccata dalla prima puntata, penso che non avesse più nulla da dare. Sono contenta che sia uscita“.

Al Grande Fratello Vip del 16 gennaio è raccontata la storia di Davide Donadei: “Avevo 4 anni quando papà è andato via da casa. Tanti matrimoni finiscono, ma il problema è che lui ha smesso di fare il genitore. Mamma ha preso in mano la situazione: ricordo che, delle volte in inverno, non avevamo i soldi per il riscaldamento e che, per questo, io e i miei fratelli dovevamo indossare tre pigiami insieme”. E ancora: “Nel 2010 mio papà è andato carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso. Da ragazzino mi hanno etichettato per questo. Dopo dodici/tredici anni è uscito e, pian piano, abbiamo provato a riallacciare i rapporti“.

Le nomination

Al Grande Fratello Vip del 16 gennaio inizia la fase delle nomination. Prima, infatti, sono comunicati i nomi degli immuni scelti dai Vipponi: sono Davide Donadei, Luca Onestini, Attilio Romita e Antonino Spinalbese. I nomi di Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi.

Tutti si recano in Super Led, dove devono fare le loro scelte per il prossimo televoto, che sarà a eliminazione. Edoardo Tavassi e Andrea Maestrelli nominano Sarah Altobello. Quest’ultima ricambia, scegliendo Edoardo Tavassi. Nikita Pelizon e Wilma Goich votano Alberto De Pisis. George Ciupilan, Attilio Romita ed Edoardo Donnamaria vorrebbero eliminare Wilma Goich. Nicole Murgia, Giaele De Donà e Micol Incorvaia, invece, sperano che l’eliminato sia George Ciupilan. Daniele Dal Moro sceglie Nicole Murgia. Alberto De Pisis nomina Milena Miconi. Milena Miconi decide di optare per il nome di Daniele Dal Moro. Antonino Spinalbese vota Edoardo Donnamaria. Luca Onestini e Oriana Marzoli vorrebbero mandare via Nikita Pelizon. Antonella Fiordelisi e Davide Donadei scelgono Giaele De Donà.

Dana Saber, arrivata in studio, apre il bussolotto che conferma la sua uscita definitiva dallo show. I vip al televoto sono Giaele De Donà, Nikita Pelizon, George Ciupilan, Wilma Goich, Alberto De Pisis e Sarah Altobello. Il Grande Fratello Vip del 16 gennaio termina qui.