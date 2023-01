Stasera in tv martedì 24 gennaio 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 24 gennaio 2023. Su Raidue, il varietà condotto da Alessia Marcuzzi, Boomerissima.

Su Italia 1, l’attualità con il programma condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, Le Iene.

Stasera in tv martedì 24 gennaio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Black Out – Vite sospese. Claudia scopre che l’incidente non è stato casuale. Per questo lei e Anita vengono isolate in una stanza. Si viene a sapere che l’elicottero che doveva portarle in salvo è caduto. Giovanni (Alessandro Preziosi), temendo di essere scoperto, nasconde le prove che lo incriminano. Anita e Lorenzo, in cerca di un momento di intimità, azionano la vasca idromassaggio nella spa dell’hotel. Ma così provocano un corto circuito che mette a rischio la vita di Elena. Marco scopre una via d’uscita dalla valle: una strada ferrata mai ultimata.

Su Raidue, alle 21.20, il varietà Boomerissima. Terza serata con Alessia Marcuzzi che mette a confronto boomer e millennial. In ogni puntata giocano due squadre di quattro vip. Oggi vedremo Alexia, Paolo Ciavarro, Katia Follesa, Maurizio Lastrico, Pierpaolo Pretelli, Elena Santarelli, Giulia Stabile ed Ema Stokholma.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Come se non bastassero le bollette astronomiche di luce e gas, e i rincari dei pedaggi autostradali, ad angustiare gli italiani sono arrivati anche gli aumenti delle tariffe del carburante, che per molti sono eccessivi e frutto di speculazione. Se ne parla stasera nel programma di Bianca Berlinguer.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Dalle polemiche tra maggioranza e opposizione al rischio di una recessione economica, dal caro energia alla guerra in Ucraina… Non c’è argomento che sfugga alla vis polemica di Mario Giordano, che però non si accontenta di denunciare certe assurdità della politica: chiede risposte chiare e rapide.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Ancora una serata in compagnia del programma che Davide Parenti firma dal 1997. In studio, Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Tra gli inviati c’è Nicola Barraco, che recentemente ha proposto un reportage realizzato in India sui danni ambientali e umani provocati dalla realizzazione dei vestiti a basso costo.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Cosa pensano i telespettatori delle tensioni tra le forze politiche di maggioranza e opposizione? Quali passi dovrebbero fare per collaborare proficuamente per il bene del Paese? Giovanni Floris ne parla con i suoi ospiti.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento. Flavio Montrucchio è pronto ad accogliere i numerosi single che sperano d’incontrare l’anima gemella. Tra gli ospiti di oggi, Claudia, ballerina ed insegnante di Burlesque e il simpatico romagnolo Alessandro: riuscirà a scoccare la scintilla fra loro?

I film di questa sera martedì 24 gennaio 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film giallo del 2017, di e con Kenneth Branagh, Assassinio sull’Orient Express. Sul famoso Orient Express in viaggio verso Londra, avviene un omicidio. Il direttore del treno, preoccupato dello scandalo, chiede all’illustre ospite Poirot di risolvere il caso.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Mick Jackson, La verità negata, con Rachel Weisz, Tom Wilkinson. La storia della battaglia legata tra la professoressa Deborah Lipstadt e lo storico David Irving. Lei lo accusò di negare l’esistenza dell’Olocausto e lui la citò per diffamazione.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 1997, di John Woo, Face/Off – Due facce di un assassino, con Nicolas Cage, John Travolta. Per sventare il piano criminale dello psicopatico Castor Troy che anni prima gli uccise il figlio, l’agente dell’Fbi Sean Archer ne assume i connotati. Ma il criminale gli ruba l’idea.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2013, di Brian Percival, Storia di una ladra di libri, con Sophie Nélisse, Geoffrey Rush. Nella Germania nazista Liesel (Sophie Nélisse) viene affidata alla famiglia di Hans Hubermann (Geoffrey Rush). La piccola fatica ad adattarsi s sia a scuola, dove viene derisa perché non sa leggere. L’aiuta il padre adottivo, che di notte la istruisce nella lettura, facendola innamorare dei libri.

Nove – 20 Mediaset – Iris

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2013, di Taylor Hackford, Parker, con Jason Statham, Jennifer Lopez. Assoldato per una rapina, Parker viene tradito dai complici. Deciso a vendicarsi e a riprendersi il bottino, l’uomo elabora un sofisticato piano con l’aiuto della bella Leslie.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2007, di Peter Berg, The Kingdom, con Jamie Foxx, Jennifer Garner. Riyadh (Arabia Saudita): in un attentato terroristico perdono la vita numerosi civili americani. Per catturare il responsabile, l’Fbi invia sul posto la squadra dell’agente speciale Fleury.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1954, di André De Toth, L’assedio di fuoco, con Randolph Scott. Larry Delong viene sospettato ingiustamente di essere d’accordo con una banda di malviventi che ha rapinato la corriera. L’uomo farà di tutto per riscattarsi.

Stasera in tv martedì 24 gennaio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2018, di Pierre Morel, Peppermint – L’angelo della vendetta, con Jennifer Garner. Riley assiste impotente all’uccisione del marito e della figlia da parte di una gang. Per via di un giudice corrotto gli assassini rimangono impuniti. Cinque anni dopo si fa giustizia da sola.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Thomas Kruithof, La promessa – Il prezzo del potere, con Isabelle Huppert. Clémence, impavido sindaco di una cittadina francese, sta completando il suo mandato. Ma quando le viene offerta la carica di Ministro, la sua ambizione prende il sopravvento.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2014, di Brando Quilici e Roger Spottiswoode, Il mio amico Nanuk, con Dakota Goyo, Goran Visnjic. Il quattordicenne Luke scopre che Nanuk, un cucciolo di orso polare, è stato separato dalla madre. Con l’aiuto dell’amico Muktuk, il ragazzino tenterà di ricongiungere i due animali.