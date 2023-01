Sanremo 2023 i duetti: in arrivo Lorella Cuccarini ed Elisa per la serata delle cover

Condividi su

Stanno circolando in rete i primi nomi degli artisti che affiancheranno i Big in gara al Festival di Sanremo 2023, nella serata dei duetti.

Festival di Sanremo 2023, duetti

Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2023. La data di inizio è infatti prevista per il 7 febbraio mentre la serata finale che eleggerà il vincitore della 73° Edizione andrà in onda sabato 11 febbraio.

Una delle serata serate più attese del Festival è sicuramente quella delle cover nella quale gli artisti in gara si cimentano con i duetti con altri artisti della musica leggera italiana. Alcuni nomi erano già attesi altri appaiono inaspettati e sorprendenti.

Gli artisti sul palco per la serata delle cover

Nella quarta serata del Festival, dedicata alle cover, i Big in gara duettano con altri colleghi. Arriva infatti sul palco dell’Ariston Elisa che duetterà con Giorgia mentre Eros Ramazzotti canterà con Ultimo.

Secondo le prime indiscrezioni dovrebbe salire tornare a Sanremo anche Noemi per esibirsi con Mara Sattei. Don Joe, ex dei Club Dogo, invece dovrebbe duettare con Tananai, che lo scorso anno si è classificato all’ultimo posto.

Al Festival dovrebbe esserci anche Fedez che potrebbe cantare al fianco degli Articolo 31, uno dei primi gruppi rapper nati negli Anni Novanta e che hanno deciso di riunirsi dopo alcuni anni di separazione.

Altri duetti interessanti riguardano LDA che canterà con Alex Britti e Gianmaria che sarà invece in coppia con Manuel Agnelli. Ricordiamo che il leader degli Afterhours nel 2021 aveva portato in scena un indimenticabile duetto con i Maneskin.

Sanremo 2023, In arrivo anche Lorella Cuccarini

Una degli ospiti più attesi nella serata dei duetti è Lorella Cuccarini che canterà con Olly, all’anagrafe Federico Olivieri. C’è importante fermento anche per Edoardo Bennato che invece duetta con Leo Gassman, figlio dell’attore Alessandro Gassman.

Arrivano sul palco dell’Ariston anche Le Vibrazioni, pronti ad affiancare i Modà che tornano sulla scena musicale dopo alcuni anni di assenza con un nuovo album e una nuova tournée.

Il rapper Diego Germini, in arte IZI, invece sarebbe uno degli artisti favoriti per il duetto con Madame, che già è alle prese con polemiche a partire dal titolo del suo brano in gara che è stata poi obbligata a modificare.

Presente anche Ditonellapiaga del gruppo musicale Colla zio mentre i Bnkr44 affiancheranno Sethu. Per il duetto di Shari invece dovrebbe esserci Salmo, rapper e suo produttore.

Rosa Chemical, che lo scorso anno aveva duettato come ospite con Tananai, avrebbe scelto di avere al proprio fianco la cantautrice Rose Villain .