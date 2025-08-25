Elvis è un film biografico e musicale del 2022, diretto da Baz Luhrmann, in onda su Canale 5 il 25 agosto 2025 alle 21:21.

Presentato in anteprima al Festival di Cannes, il film racconta l’ascesa e il mito di Elvis Presley, esplorando il rapporto complesso con il suo manager, il colonnello Tom Parker, e il contesto culturale che ha accompagnato la nascita della prima vera rockstar della storia.

Regia, produzione e protagonisti del film Elvis

La regia è di Baz Luhrmann, già autore di Moulin Rouge! e Il grande Gatsby.

La produzione è firmata da Warner Bros. Pictures, Bazmark Films e Roadshow Entertainment, con sede in Australia e negli Stati Uniti.

Protagonisti del film sono Austin Butler, premiato ai BAFTA e ai Golden Globe per il ruolo di Elvis Presley, e Tom Hanks, che interpreta il colonnello Tom Parker, figura centrale nella vita e nella carriera del cantante.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato in Australia, principalmente nella zona di Oxenford, nel Queensland, dove sono stati ricostruiti ambienti iconici come Graceland, Las Vegas e gli studi televisivi americani.

Le riprese si sono svolte tra Gold Coast Studios e location naturali, con una fotografia che alterna colori saturi e atmosfere retrò.

Trama del film Elvis

La storia segue la vita di Elvis Presley, dalla sua infanzia in Mississippi fino alla consacrazione come icona globale.

Il film si concentra sul rapporto ventennale con il manager Tom Parker, che lo scopre e lo guida nel mondo dello spettacolo, tra successi, eccessi e manipolazioni.

Attraverso concerti, apparizioni televisive e momenti privati, il film mostra l’evoluzione di Elvis come artista e come uomo, in un’America in pieno cambiamento sociale e culturale.

Al centro del racconto anche la relazione con Priscilla Presley, moglie e madre di sua figlia Lisa Marie, e il legame con la madre Gladys, figura fondamentale nella sua vita.

Spoiler finale

Nel finale, Elvis, ormai consumato dalla fama e dai farmaci, si esibisce in uno degli ultimi concerti della sua carriera.

Il film si chiude con immagini reali del 1977, anno della sua morte a soli 42 anni.

Tom Parker, rimasto solo, riflette sul loro legame e sul prezzo del successo.

La narrazione suggerisce che Elvis non fu solo una vittima del sistema, ma anche un uomo che cercò di restare fedele alla propria voce.

Cast completo del film Elvis

Il cast di Elvis è composto da attori internazionali, con interpretazioni intense e trasformative.