Stasera in tv mercoledì 12 aprile 2023 – Tutti i programmi in onda

Come da tradizione, con l’arrivo delle festività le reti televisive italiane modificano i loro palinsesti. Non fa eccezione neanche il giorno di Pasqua ed è per questo che, di seguito, vi consigliamo cosa vedere in tv domenica 9 aprile.

Pasqua cosa vedere in tv, le proposte della Rai

In primis, i suggerimenti su cosa vedere in tv il giorno di Pasqua riguardano le reti Rai. Su Rai 3, in prima serata, è proposto il tanto atteso appuntamento con Il Borgo dei Borghi. Come ogni anno, infatti, venti borghi del nostro paese (uno per regione) si sfidano e solo uno è eletto come il più bello del 2023. Lo show, al di là della competizione, dà modo al pubblico a casa di viaggiare, per circa due ore e mezza, tra le meraviglie italiane.

Sempre su Rai 3, ma dalle 20:00, è in onda una puntata speciale di Blob. Il programma, con il suo stile inconfondibile, dedica l’intero episodio a Papa Francesco. Un modo, questo, per celebrare i primi dieci anni di pontificato del Santo Padre. Ma l’offerta della TV di Stato, a Pasqua, coinvolge anche lo sport. Dalle ore 16:00 su Rai 2, infatti, è trasmessa in diretta la Parigi – Roubaix, importante (e imprevedibile) classica del ciclismo mondiale, giunta oramai alla 120 esima edizione. L’Italia può ambire a posizioni di vertice grazie soprattutto a Filippo Ganna.

Mediaset

Mediaset, per la giornata di Pasqua, ha scelto di trasmettere in tv tanti film. Tra questi, in prima serata su Italia 1, c’è Il ciclone, pellicola di Leonardo Pieraccioni tra le più premiate negli ultimi anni. Il film, complessivamente, ha ottenuto tre David di Donatello, due Nastri d’Argento, un Globo d’oro e due Ciak d’oro. La pellicola, oltre che i critici, ha convinto anche il pubblico: Il ciclone, infatti, occupa la diciannovesima posizione nella classifica dei film con il maggior incasso in Italia.

Le altre reti

Per quanto i palinsesti tv di Pasqua delle altre reti, su TV8 è possibile vedere Cinema On Ice. Dalle 19:10, in particolare, è trasmesso il grande spettacolo che mischia i campioni del pattinaggio su ghiaccio con le colonne sonore più conosciute della storia del cinema. Su Nove, dalle 13:05, è previsto un omaggio al grande Sergio Leone. Per tale motivo sono in programmazione due pietre miliari della sua filmografia, ovvero Il buono, il brutto, il cattivo e C’era una volta il west.

Infine, spazio all’offerta tv di Pasqua di Sky. Su Sky Cinema Uno (301), in prima serata, è proposto in prima visione Ticket to Paradise, pellicola con protagonisti George Clooney e Julia Roberts e che è uscita nelle sale italiane lo scorso ottobre.