Palinsesti estate 2023, daytime e prima serata Mediaset e Rai

Stasera in tv martedì 27 giugno 2023. Su Raitre, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, #Cartabianca. Su Rete 4, il film di spionaggio, The Bourne Identity, con Matt Damon.

Stasera in tv martedì 27 giugno 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultimo episodio del telefilm Sophie Cross – Verità nascoste, con Alexia Barlier. Disperata per la perdita dell’unico vero indizio sulla scomparsa del figlio, Sophie (Alexia Barlier) si confida con Thomas. Il team è incaricato di indagare sulla morte di un investigatore privato: un caso che, secondo il medico legale, ha a che fare con eventi accaduti cinque anni prima.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Prevista originariamente per martedì scorso, l’ultima puntata del programma ideato e condotto da Bianca Berlinguer va in onda invece stasera. Tra i temi all’attenzione degli ospiti la situazione politica di casa nostra, e in particolare il futuro del centrodestra dopo la morte di Silvio Berlusconi.

Programmi Mediaset, La 7, Tv8, Nove, Real Time

Su Italia 1, alle 19.00, il programma musicale Love MI. Dopo il successo dello scorso anno, torna il concerto benefico di Fedez, in diretta da Piazza Duomo a Milano. La serata è condotta da Mariasole Pollio e Max Angioni. Salgono sul palco, tra gli altri, Mara Sattei, Tananai, Achille Lauro, Bresh, Luigi Strangis, Fred De Palma e Francesca Michielin.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Inchieste da fermo. Secondo e ultimo appuntamento con i monologhi del giornalista e scrittore Federico Rampini. Il titolo della puntata odierna è “Che cos’è la Cina” ed è dedicata a una potenza sempre più protagonista della scena mondiale.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? Rimaste a lungo nel cassetto, arrivano le puntate inedite del reality condotto da Caterina Balivo. Mamme o papà cercano una nuova anima gemella avvalendosi della consulenza dei propri figli.

Su Nove, alle 21.25, il reality Avamposti. Secondo appuntamento con la docufiction che racconta la quotidianità delle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri. Oggi le telecamere ci portano a Caserta con il Nucleo Operativo di Mondragone che opera a Casal di Principe e Castel Volturno.

Su Real Time, alle 21.30, il reality L’amore non ha età. Cosa succederebbe se vostra mamma o nonna frequentasse un uomo che ha la metà dei suoi anni? Riascoltiamo le storie di alcune donne che parlano della loro relazione con uomini molto più giovani e dei pregiudizi che devono affrontare.

I film di questa sera martedì 27 giugno 2023

Su Raidue, alle 21.20, il film commedia del 2021, di Paolo Costella, Per tuttala vita, con Ambra Angiolini, Fabio Volo, Luca Bizzarri. Dopo aver scoperto che il prete che li aveva celebrati era un impostore, la Curia annulla una serie di matrimoni celebrati anni prima in una parrocchia romana. Per alcune coppie, tra cui quella firmata da Sara (Ambra Angiolini) e Vito (Fabio Volo), è il momento di decidere se dirsi nuovamente sì.

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2017, di Ridley Scott, Alien: Covenant, con Michael Fassbender. A causa di un’esplosione, l’astronave Covenant, capitanata dall’androide Walter, si ritrova su un’isola che pare deserta. Ma presto i superstiti devono lottare contro orribili creature.

Su Rai 5, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Jay Roach, Bombshell – La voce dello scandalo, con Charlize Theron. Gretchen Carlson accusa di molestie sessuali Roger Ailes, fondatore di Fox News. La sua decisione spinge anche la giornalista Megyn Kelly a farsi avanti con la sua storia.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Gavin Hood, Official Secrets – Segreto di Stato, con Keira Knightley. La storia di Katharine Gun: l’informatrice inglese fu accusata di aver violato le leggi sui segreti di stato, divulgando alla stampa informazioni top secret tra Stati Uniti e Gran Bretagna.

Su Rete 4, alle 21.20, il film di spionaggio del 2002, di Doug Liman, The Bourne Identity, con Matt Damon, Franka Potente. Al largo di Marsiglia, un peschereccio salva uno sconosciuto (Matt Damon), che non ricorda nulla del suo passato. Ristabilitosi, l’uomo cerca di mettere insieme i pezzi della sua vita con l’aiuto di una ragazza conosciuta per caso. Scopre così di chiamarsi Jason Bourne e di essere un agente della Cia.

20 Mediaset – Iris – Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film thriller del 2013, di Louis Leterrier, Now you see me – I maghi del crimine, con Mark Ruffalo. L’Fbi è sulle tracce di una banda di ladri composta dai più grandi illusionisti del mondo. Nel corso delle loro performance, i maghi mettono a segno rapine mirabolanti.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1958, di Delmer Daves, Gli uomini della terra selvaggia, con Alan Ladd, Ernest Borgnine. Peter e John, due ex detenuti, arrivano in una cittadina di frontiera dove vengono accolti con diffidenza. Lì, dopo un affare finito male, organizzano una rapina in una miniera.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1995, di e con Leonardo Pieraccioni, I laureati. Quattro studenti fuori corso dividono un appartamento a Firenze. La laurea è per tutti il passaggio alla vita adulta: per questo sembrano ritardarne il più possibile il conseguimento, prediligendo le “zingarate”.

Stasera in tv martedì 27 giugno 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film documentario del 2022, di Riccardo Milani, Nel nostro cielo un rombo di tuono. La vita e la carriera sportiva dell’ex attaccante Gigi Riva. Dall’infanzia, passando dai primi calci di pallone per proseguire in quella che diventerà la sua regione d’elezione: la Sardegna.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1985, di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro, con Michael J. Fox. Il dottor Brown mette a punto una macchina del tempo, con cui spedisce il giovane Marty McFly nel 1955. Lì, il ragazzo incontra i suoi genitori non ancora fidanzati.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Luc Besson, Lucy, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman. L’americana Lucy vive e studia a Taipei. Un giorno viene rapita da alcuni gangster che la obbligano a lavorare come corriere per contrabbandare un farmaco sperimentale.