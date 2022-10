Imma Tataranni 2, ultima puntata, La donna che perse la testa: trama, cast, finale

Condividi su

Giovedì 13 ottobre Rai 1 torna in prima serata la fiction Imma Tataranni- Sostituto Procuratore 2 con l’ultimo episodio che ha per titolo La donna che perse la testa.

La seconda stagione, di genere poliziesco con atmosfere drammatiche e di commedia, è formata da 8 episodi.

Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2: regia, protagonisti, dove è girato

Imma Tataranni- Sostituto Procuratore 2 è diretto da Francesco Amato. I protagonisti sono Vanessa Scalera nel ruolo di Imma Tataranni e Massimiliano Gallo che che interpreta Pietro De Ruggeri. Carlo De Ruggieri e Alice Azzariti invece sono rispettivamente il dottor Taccardi e Valentina De Ruggeri.

La fiction è interamente girata in Italia. Il set infatti è stato allestito principalmente in Basilicata, a Matera, Alianello, Irsina e Montescaglioso. Ma anche a Viggiano, Abriola, Marsico Nuovo, Marsicovetere, parco nazionale dell’Appennino Lucano. Alcune scene sono state girate anche a Roma.

Le musiche sono realizzate da Andrea Farri. Lorenzo Adorisio ha curato la fotografia mentre Claudio di Mauro si è occupato montaggio. Imma Tataranni Sostituto Procuratore è prodotto da Rai Fiction in collaborazione con Rai Com e IBC Movie.

Imma Tataranni 13 ottobre: trama la donna che perse la testa

Nell’episodio La donna che perse la testa, in onda il 13 ottobre, Imma Tataranni deve occuparsi di un caso delicato. Viene infatti il corpo senza vita della baronessa Giuseppina Antonini de Raho sul vialetto che porta alla sua villa. Gli inquirenti si rendono subito conto che è stata decapitata in quanto la sua testa era separata dal resto del corpo.

Nel corso delle indagini Imma deve far fronte anche alle pressioni di Vitali, che subisce i timori della buona società di Matera della quale faceva parte anche la baronessa. Per Giuseppina Antonino de Raho il titolo non è stato acquisito alla nascita ma solo in seguito al suo matrimonio.

I sospetti di Imma la portano a scoprire una fitta rete di affari illeciti da parte di chi ha intenzione di costruire un termovalorizzatore a Matera.

Spoiler finale del 13 ottobre

Parallelamente alle indagini Imma Tataranni deve pensare anche alle sorti del suo matrimonio, ancora in crisi. I due coniugi infatti non riescono ancora a ritrovare il proprio equilibrio.

Pietro inoltre appare sempre più distante e preferisce sottrarsi ai doveri coniugali accusando un improvviso mal di schiena al quale Imma fatica a credere. Deve però cercare di capire ciò che realmente si nasconde dietro i comportamenti del marito.

Nel frattempo Calogiuri ancora non riesce a riprendersi dalle bugie di Jessica e preferisce dedicare tutte le proprie energie sul lavoro.

Imma Tataranni 2, il cast completo

Di seguito il cast di Imma Tataranni- Sostituto Procuratore 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Vanessa Scalera : Imma Tataranni

: Imma Tataranni Massimiliano Gallo : Pietro De Ruggeri

: Pietro De Ruggeri Alessio Lapice : Ippazio Calogiuri

: Ippazio Calogiuri Barbara Ronchi: Diana De Santis

Diana De Santis Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali

Alessandro Vitali Carlo De Ruggieri : dottor Taccardi

: dottor Taccardi Ester Pantano : Jessica Matarazzo

: Jessica Matarazzo Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri

Valentina De Ruggeri Dora Romano: Melina De Ruggieri

Melina De Ruggieri Lucia Zotti: Brunella Tataranni

Brunella Tataranni Monica Dugo: Maria Moliterni

Maria Moliterni Cesare Bocci : Saverio Romaniello

: Saverio Romaniello Antonio Gerardi: don Mariano Licinio