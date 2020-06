Il Giovane Montalbano torna questa sera, lunedì 22 giugno, con il Tv movie Ferito a morte in onda su Rai 1 alle 21:25. Nel cast, in primo piano Mimì Augello e Carmine Fazio, quest’ultimo costretto a una decisione cruciale. La prima stagione de Il Giovane Montalbano, attualmente in replica, è stata prodotta in sei puntate nel 2012 da Rai Fiction e Palomar, con Carlo Degli Esposti, Nora Barbieri e Max Gusberti. La regia è di Gianluca Maria Tavarelli.

Il Giovane Montalbano Ferito a morte – Trama

Il Giovane Montalbano inizia nel 1990 da Mascalippa, dove lavora il trentatreene Vice Commissario interpretato da Michele Riondino. La promozione a Commissario di Vigata arriva lo stesso anno e lui si trasferisce nella città natale accompagnato dalla fidanzata Mery (Katia Greco).

Per Il Giovane Montalbano è un ritorno complicato, poiché lo costringe ad affrontare i nodi irrisolti dell’infanzia. La morte prematura della madre, il rapporto ostico con il padre (Adriano Chiaramida), gli anni a casa degli zii lo incupiscono per settimane. Tuttavia, ritrova l’adorato mare e compra la villetta sulla spiaggia a Marinella, che lo ha affascinato appena arrivato.

Al Commissariato di Vigata, Il Giovane Montalbano mostra da subito una spiccata personalità. Ha un carattere spigoloso e irruento, eppure lo stile con cui conduce le indagini è già nitido.

Con lui lavorano Carmine Fazio (Andrea Tidona) e gli agenti Agatino Catarella (Fabrizio Pizzuto), Paternò (Alessio Piazza) e Gallo (Maurilio Leto). Solo nel terzo episodio arriva il Vice Commissario Mimì Augello (Alessio Vassallo).

Mentre Mery decide di lasciare il giovane Montalbano per alcune incompatibilità, tra le maglie di un’indagine spunta Livia Burlando (Sarah Felberbaum). L’attrazione reciproca vince le reticenze iniziali e sfocia in una relazione destinata a durare.

Il Giovane Montalbano 22 giugno – Trama Ferito a morte

La trama dell’episodio Ferito a morte de Il Giovane Montalbano, in onda lunedì 22 giugno, inizia con un’atmosfera rilassata ed ironica.

Livia riparte per Genova dopo un weekend con il Commissario. Lo invita a raggiungerla, ma è solo il primo dei tentativi infruttuosi che scandiranno la loro storia.

Intanto, a Vigata impazza il pettegolezzo sulla signora Elena Briguccio (Marylin Gallo). Un fantomatico referendum popolare chiede se sia una donna di facili costumi. Una vendetta sentimentale, oppure politica: il marito è un oppositore dell’amministrazione cittadina.

Per le indagini sulla gambizzazione che ne segue, sale in cattedra Mimì Augello, seduttore seriale, già intimo con la signora Briguccio.

Ma l’indagine principale dell’episodio Ferito a morte riguarda l’omicidio di Gerlando Piccolo. Anziano usuraio che approfitta delle donne vittime delle estorsioni, vive in una casa in campagna insieme alla nipote Grazia (Tea Falco).

L’uccisione di Piccolo sembra opera di una delle vittime o di un rivale in affari. Tuttavia, le indagini de Il Giovane Montalbano ricostruiscono una trama più complessa che coinvolge il garzone del supermercato Dindò (Rocco Tommaso Cicarelli). È il figlio povero e buono, sebbene ingenuo, di un pescatore di Vigata. Montalbano lo conosce bene, pertanto l’implicazione di Dindò nella vicenda lo tocca profondamente.

Nonostante la chiusura del caso Piccolo, per il giovane Montalbano arriva l’amarezza. Carmine Fazio, tornato in servizio dopo un infarto, è costretto a lasciare definitivamente il posto. Quando annuncia l’addio, gli fa da contraltare l’entusiasmo del figlio Giuseppe Fazio (Beniamino Marcone), destinato a sostituirlo nel giro di settimane.

Dov’è girato Il Giovane Montalbano, sceneggiatura, sigla, musiche



Il Giovane Montalbano è girato tra Ragusa Ibla, Scicli, Noto, Siracusa, Agrigento, Comiso e Vittoria.

Il commissariato di Vigata (versione fittizia di Porto Empedocle) è il Palazzo del Municipio di Scicli. A Scicli si trova anche la Questura di Montelusa (corrispondente ad Agrigento) collocata a Palazzo Iacono, in Piazza Italia. Invece, la casa sul mare di Montalbano è a Punta Secca, frazione di Santa Croce Camerina.

Nell’episodio Ferito a morte, si riconoscono Noto, Ragusa Ibla e la Basilica di San Giovanni Battista a Vittoria. In una strada adiacente il sagrato, c’è il Municipio di Vigata.

La sceneggiatura dell’episodio è scritta da Andrea Camilleri, Chiara Laudani e Francesco Bruni. Nasce dai racconti Ferito a morte – raccolto in La paura di Montalbano – e Referendum popolare, da Gli arancini di Montalbano.

Olivia Sellerio canta le canzoni della colonna sonora. La sigla iniziale si intitola Curri, curri. Inoltre, si possono ascoltare i brani Vuci mia cantannu vai, Malamuri, Lu jornu ca cantavanu li manu, Calati juncu ca passa la china e Anticchia i celu supra a testa. L’autore dei testi è Davide Cammarrone, a scrivere le musiche è Andrea Guerra.

Il Giovane Montalbano Ferito a morte, Cast, attori e personaggi



Infine, il cast de Il giovane Montalbano, con gli attori e i rispettivi personaggi.