Stasera in tv lunedì 28 agosto 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 28 agosto 2023. Su Raitre, il film biografico Copia originale, con Melissa McCarthy. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene presentano: Inside.

Stasera in tv lunedì 28 agosto 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Il giovane Montalbano 2, con Michele Riondino, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto. Titolo dell’episodio di stasera: “Morte in mare aperto”. Un colpo di pistola, partito accidentalmente a bordo di un peschereccio, uccide il motorista Franco Arnone. Indagando sul proprietario dell’arma, il pescatore Tano Cipolla, marito della bellissima Michela, Montalbano (Michele Riondino) scarta l’ipotesi dell’incidente.

Su Raidue, alle 21.00, Pallavolo maschile Europeo: Belgio-Italia. Prende il via oggi il Campionato europeo di pallavolo maschile, ospitato da ben quattro Paesi: Italia (le sedi sono Roma, Bologna, Perugia, Bari, Ancona), Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord. Gli Azzurri di Fefé De Giorgi esordiscono alla Unipol Arena di Bologna affrontando la formazione belga.

Programmi Mediaset, La7, La 5, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Scherzi a parte. Gli ospiti di Enrico Papi nella quarta puntata, trasmessa lo scorso 9 ottobre e riproposta stasera, sono Donatella Rettore, Ciro Ferrara, Platinette, Simona Branchetti, Marco Melandri e Flavia Vento. Torna lo scherzo in diretta, di cui è vittima Sabrina Salerno, in viaggio per un colloquio di lavoro.

Su Italia 1, alle 21.15, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Anche nella prossima stagione televisiva “Le Iene”, che sarà condotto per la prima volta da Veronica Gentili affiancata dal “veterano” Max Angioni, darà vita alle nuove puntate di questo spin-off, dedicato agli approfondimenti su temi e fatti già trattati all’interno del longevo programma di Davide Parenti.

Su La7, alle 21.15, Atlantide Files. Viene riproposto il documentario “Diana, le verità nascoste”. Un ritratto di Lady Diana Spencer, prima moglie del Re Carlo III e madre dei suoi figli William ed Harry. Morì a soli 36 anni, il 31 agosto 1997, in un incidente stradale.

Su La 5, alle 21.10, il programma musicale Yoga Radio Bruno Estate. Da Piazza Saffi a Forlì, Alessia Ventura ed Enzo Ferrari portano sul palco gli artisti più amati della discografia italiana ed internazionale per accendere la vostra estate in musica. Tra gli artisti, Emma Marrone, Boomdabash, Paola e Chiara.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Per Ontreon la fede è tutto ed è l’unica cosa che gli permette di andare avanti nonostante le difficoltà. Infatti si sta preparando a diventare ministro di culto, ma i suoi 300 kg di peso non gli permettono di avere fiducia in sé stesso.

I film di questa sera lunedì 28 agosto 2023

Su Raitre, alle 21.20, il film biografico del 2018, di Marielle Heller, Copia originale, con Melissa McCarthy. L’incredibile storia vera della scrittrice americana Lee Israel (Melissa McCarthy). Dotata di talento ma di pessimo carattere, si trova senza un soldo e così, per sbarcare il lunario nel 1991 mette in pratica un piano diabolico: scrive lettere firmate da grandi scrittori defunti e poi le vende, spacciandole per autentiche.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 1990, di Simon Wincer, Carabina Quigley, con Tom Selleck. 1860. Un tiratore scelto americano si trasferisce in Australia, dove viene ingaggiato da un proprietario terriero. Presto, però, decide di ribellarsi alle prepotenze del datore di lavoro.

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’azione del 1996, di Michael Bay, The Rock, con Sean Connery. Il generale Hummel occupa il carcere di Alcatraz e minaccia di lanciare gas tossici su San Francisco se non riceverà 20 milioni di dollari per le famiglie dei caduti in guerra. Goodspeed (Nicolas Cage), biochimico dell’Fbi, e Mason (Sean Connery), una spia da anni in prigione, devono bloccarlo.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 1992, di Andrew Davis, Trappola in alto mare, con Steven Seagal. Un gruppo di mercenari s’impossessa della corazzata Missouri e del suo arsenale nucleare. Casey Ryback, cuoco di bordo ed ex Navy Seal, decide di fermare i terroristi.

20 Mediaset – Iris

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2005, di Steven Spielberg, La guerra dei mondi, con Tom Cruise. Gli alieni invadono la Terra. Ray Ferrier, separato e con due figli, ingaggia una lotta contro il tempo per portare in salvo la sua famiglia, mentre intorno si scatena il caos.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2011, di Ben Affleck, Argo, con Ben Affleck, Bryan Cranston. Teheran, 1979. Durante l’assalto all’ambasciata Usa, sei americani si rifugiano nella residenza privata dell’ambasciatore canadese. L’agente della Cia Tony Mendez organizza un piano per farli rientrare in patria.

Stasera in tv lunedì 28 agosto 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2022, di Neil Jordan, Detective Marlowe, con Liam Neeson. L’ereditiera Clare assume il detective Philip Marlowe per rintracciare il suo ex amante. L’indagine lo porterà al Corbata Club, punto di riferimento per i ricchi e potenti di Los Angeles.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2000, di Ferzan Ozpetek, Le Fate ignoranti, con Margherita Buy. Rimasta vedova, Antonia scopre casualmente che il marito aveva intrapreso una relazione con un uomo. Decisa a saperne di più, si addentra in un mondo a lei sconosciuto.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1991, di Steven Spielberg, Hook – Capitan Uncino, con Robin Williams. Peter Banning trascura moglie e figli per la carriera. Durante un viaggio a Londra, però, riscopre le proprie origini: una volta era Peter Pan, ed è il momento di rientrare in azione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di Rupert Sanders, Ghost in the Shell, con Scarlett Johansson. Tokyo 2029. Il Maggiore Mira Killian è un cyborg dal corpo robotico e il cervello umano. Mira è capo della Sicurezza e deve dare la caccia a un pericolosissimo cyber criminale.