La ragazza e l’ufficiale 27 agosto su Canale 5: trama, cast, spoiler finale

FBI Most Wanted prosegue la propria programmazione tv su Italia 1 domenica 27 agosto, quando sono trasmesse le puntate Regali di Natale e I cavalieri del cerchio d’oro. Gli appuntamenti, come sempre, sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

FBI Most Wanted Regali di Natale, regista e dove è girata

FBI Most Wanted, nata da una idea di Rene Balcer, è una produzione originale della CBS Studios e Universal Television. La serie, come intuibile già dal nome, è il primo spin off mai realizzato del telefilm FBI.

I registi che hanno lavorato alle puntate Regali di Natale e I cavalieri del cerchio d’oro sono Peter Stebbings e Ken Girotti. La sceneggiatura, invece, è scritta da Richard Sweren e David Hudgins. Il quarto capitolo del titolo, girato per la maggior parte a New York, è composto da ventidue appuntamenti inediti. Questi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. Italia 1 ne trasmette due alla settimana, nel prime time della domenica.

FBI Most Wanted Regali di Natale, la trama

Nel corso di Regali di Natale di FBI Most Wanted, Remy e il resto dei protagonisti intervengono dopo una rapina. Una banda, infatti, ha fatto irruzione in una gioielleria ed è riuscita a scappare con una ricca refurtiva.

In breve tempo, in FBI Most Wanted, gli agenti comprendono che in tale vicenda sono coinvolti i figli del temibile Oscar Zamora, boss del cartello FGN. Uno di loro, inoltre, è l’uomo che ha torturato Kristin cinque anni prima, quando era impegnata in una indagine sotto copertura.

Il lavoro delle forze dell’ordine è decisamente complicato, in quanto tra i figli di Zamora è iniziata una guerra per succedere al padre al vertice dell’organizzazione criminale.

I cavalieri del cerchio d’oro, la trama

Oltre a Regali di Natale, il 27 agosto su Italia 1 è proposto l’episodio I cavalieri del cerchio d’oro di FBI Most Wanted. In esso, una professoressa rimane gravemente ferita dopo una brutale aggressione. Nonostante i tentativi disperati dei medici, la donna, alla fine, muore.

Il principale sospettato per l’omicidio è un ranger locale. Quest’ultimo, secondo i poliziotti, ha commesso il crimine per entrare in possesso di un tesoro in oro scomparso durante la Guerra Civile.

FBI Most Wanted Regali di Natale, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di FBI Most Wanted.

Roxy Sternberg : Sheryll Barnes;

: Sheryll Barnes; Keisha Castle-Hughes : Hana Gibson;

: Hana Gibson; Alexa Davalos : Kristin Gaines;

: Kristin Gaines; Dylan McDermott : Remy Scott;

: Remy Scott; Edwin Hodge: Ray Cannon.