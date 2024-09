Stasera in tv mercoledì 6 dicembre 2023 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 6 dicembre 2023. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, Coppa Italia: Fiorentina-Parma.

Su Rai2, alle 21.20, la terza puntata della fiction Noi siamo leggenda, con Emanuele Di Stefano, Claudia Pandolfi. Massimo (Emanuele Di Stefano) regala ad Andrea una sofisticata tastiera elettronica; Marco, sempre più sospettoso, incontra Lara, studentessa che ha la madre in ospedale perché affetta dalla stessa malattia di cui è morta Michela; le due lavoravano nella stessa fabbrica.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Nelle denunce di scomparsa non dovrà più apparire la dicitura “allontanamento volontario”. E’ l’obiettivo della campagna lanciata da Federica Sciarelli affinché nessuna scomparsa sia considerata volontaria fino a quando la persona non viene ritrovata. Se ne parla anche nella puntata di stasera.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night – “I colori dell’arte: giallo”. Neri Marcorè prosegue il viaggio alla scoperta del rapporto tra arte e colore. L’oro è protagonista delle rappresentazioni artistiche di tutte le civiltà. Nuova importanza ha il giallo cromo nelle opere di Vincent Van Gogh.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. I ladri di case hanno le ore contate: anche grazie alla campagna lanciata qualche anno fa da Mario Giordano, il governo Meloni ha varato una serie di misure, contenute nel “Pacchetto sicurezza”, per contrastare il fenomeno; tra le altre, la reclusione da 2 a 7 anni. Se ne parla nella puntata di oggi.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Io canto Generation. Nella terza puntata prosegue la sfida tra i giovani cantanti guidati da Anna Tatangelo, Benedetta Caretta, Cristina Scuccia, Fausto Leali, Mietta e Iva Zanicchi. In giuria ritroviamo Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Orietta Berti e Al Bano. Alla fine della quinta puntata le squadre saranno sciolte.

Su Italia 1, alle 20.45, Calcio Coppa Italia: Fiorentina-Parma. E’ tutta da seguire la gara secca al Franchi di Firenze tra la Fiorentina e il Parma di Fabio Pecchia per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Chi passa affronterà la vincente fra Inter e Bologna. La Fiorentina mostra un buono stato di forma mentre il Parma è ai piani alti della classifica di Serie B.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Otto e mezzo. La giornalista, scrittrice ed ex europarlamentare Lilli Gruber conduce dal lunedì al venerdì, insieme a ospiti in studio o in collegamento, il talk di approfondimento sui maggiori temi politici che dividono e fanno discutere l’opinione pubblica.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Domani vedremo la finale del talent con Francesca Michielin in contemporanea con Sky Uno. Stasera rivediamo la semifinale, ospite Emma Marrone. Il vincitore si aggiudica un contratto discografico da 300.000 euro con la Sony Music.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Continua il meglio delle otto puntate della terza stagione dello show condotto da Elettra Lamborghini con i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino). Lo spettacolo è stato registrato al Teatro Galleria di Legnano (Milano).

Su Real Time, alle 21.30, il reality Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Siamo giunti alla finale del programma condotto da Giulia De Lellis, affiancata dal dottor Matteo Radavelli. Oggi le nostre coppie dovranno decidere se tornare con il proprio partner o ricominciare una nuova vita.

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2022, di Andrea Zalone, Il giorno più bello, con Violante Placido, Stefano De Martino, Paolo Kessisoglu. Aurelio (Paolo Kessisoglu), wedding planner, tenta da tempo di vendere l’attività, ereditata dal padre, che versa in cattive acque. Vorrebbe partire in barca a vela con Serena, la collaboratrice di cui è innamorato. Purtroppo la donna è sposata con il fotografo Giorgio (Luca Bizzarri), suo amico fraterno.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1966, di Billy Wilder, Non per soldi… ma per denaro, con Jack Lemmon. Durante una telecronaca, un cameraman viene investito da un gigantesco giocatore. Il cugino avvocato lo convince a simulare una paralisi per truffare l’assicurazione.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1986, di e con Clint Eastwood, Gunny. Tom Highway, detto Gunny, è un sergente dei marines. Quando gli viene affidato il comando di un plotone di esploratori, scopre che i soldati sono sfaticati: imporrà una ferrea disciplina.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2009, di Luca Miniero, Benvenuti al Sud, con Alessandro Siani, Claudio Bisio. Alberto, dipendente delle Poste, si finge handicappato per ottenere il sospirato trasferimento a Milano. Ma viene scoperto e per punizione viene mandato a lavorare in Campania.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Stephen Frears, The Lost King, con Sally Hawkins. Inappagata dalla sua vita, Philippa si rifugia nella ricerca delle spoglie mai rinvenute del Re Riccardo III. Convinta che al sovrano spetti una degna sepoltura, la scrittrice trova il luogo dove è seppellito il Re.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Kirk Jones, Nanny McPhee – Tata Matilda, con Emma Thompson. Sette orfani e un padre spiantato sono travolti da una girandola di magiche avventure. Il tutto grazie ad una misteriosa tata, che riuscirà a cambiare per sempre la loro vita.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di Michael Apted, Codice Unlocked, con Noomi Rapace. Alice, agente della Cia, esperta nella conduzione d’interrogatori, ottiene da un prigioniero informazioni su un attacco a Londra. Ma ben presto scopre di essere stata raggirata.