Le Iene, la puntata del 5 dicembre: la Veggente di Trevignano e i fuorionda di Michele Guardì

Martedì 5 dicembre, su Italia 1, è in onda un nuovo appuntamento de Le Iene. Alla conduzione c’è Veronica Gentili, supportata dal co-conduttore e comico Max Angioni.

Le Iene 5 dicembre, i fuorionda di Michele Guardì

A Le Iene del 5 dicembre, Filippo Roma torna ad occuparsi del caso dei fuorionda di Michele Guardì. Il noto autore, nei decenni, ha ideato vari programmi di successo Rai come Mezzogiorno in famiglia, I Fatti Vostri e Unomattina in famiglia. Nelle scorse settimane, il programma di Italia 1 ha pubblicato alcuni fuorionda in cui Guardì si lascia andare ad insulti ed espressioni omofobe.

L’inviato, a Le Iene, incontra alcuni noti personaggi tv, ai quali è chiesto un commento sulla vicenda. Tra i conduttori intercettati ci sono Salvo Sottile, Anna Falchi, Tiberio Timperi, Alberto Matano e Giancarlo Magalli.

Gli altri servizi

Nel corso de Le Iene del 5 dicembre, Giulio Golia e Francesca Di Stefano continuano l’inchiesta sulla mafie presenti in Italia. Nella puntata è proposto un focus sulla ‘ndrangheta, una delle organizzazioni criminali più potenti ed organizzate del nostro paese. Golia e Di Stefano raccontano il processo che, nel corso degli anni, ha portato il gruppo malavitoso a trasformarsi in una multinazionale con interessi ed affari in tutto il mondo.

Antonino Monteleone racconta la vicenda di Leonardo Caffo, filosofo e scrittore accusato di maltrattamenti ai danni della moglie. L’inviato incontra Caffo, che spiega che le accuse sarebbero ancora tutte da provare ma, nel frattempo, questa brutta storia lo starebbe sollevando da molti incarichi lavorativi.

Infine, a Le Iene del 5 dicembre, Gaston Zama torna ad occuparsi della presunta veggente di Trevignano Gisella Cardia. Negli scorsi giorni, sempre su Italia 1, è andata in onda una puntata de Le Iene presentano: Inside completamente dedicata alla vicenda. Cardia, nel servizio, chiarisce alcuni punti ancora poco chiari.

Le Iene 5 dicembre, gli ospiti

A Le Iene ci sono vari ospiti. In primis, per il mondo della musica c’è il rapper Massimo Pericolo. Quest’ultimo, in carriera, ha collaborato con importanti artisti come Fabri Fibra, Achille Lauro, Madame e Lazza. Pericolo, nella diretta, presenta al pubblico il suo nuovo album dal titolo Le cose cambiano.

In seguito, a Le Iene del 5 dicembre, Veronica Gentili accoglie l’ex campionessa olimpica di tuffi Tania Cagnotto. Quest’ultima è l’unica tuffatrice italiana ad aver vinto una medaglia d’oro in tale specialità. Inoltre, è la tuffatrice europea ad aver collezionato il maggior numero di podi.