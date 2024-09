Stasera in tv lunedì 11 dicembre 2023, tutti i programmi in onda

Stasera in tv lunedì 11 dicembre 2023. Su Rai3, l’attualità con il programma di Salvo Sottile, Farwest. Su Canale 5, il reality condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello

Stasera in tv lunedì 11 dicembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, gli ultimi due episodi della fiction Il metodo Fenoglio, con Alessio Boni. Il primo episodio s’intitola: “Il male minore”. Il maresciallo Fenoglio (Alessio Boni) riceve un’informazione che proviene dal passato dell’uomo di cui in precedenza si fidava più al mondo. E ora Pietro si trova davanti ad una scelta difficile che potrebbe cambiare la sua vita per sempre. A seguire, il secondo episodio, “Colpire al cuore”. Fenoglio scopre finalmente il colpevole di un omicidio che non gli sta dando pace, dipanando l’enigma che lo tormenta da mesi. Ma scoprire un assassino non significa anche catturarlo…

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Raiduo. Prosegue il viaggio surreale di Ale (Alessandro Besentini) e Franz (Francesco Villa) nel trentennale percorso artistico della coppia. Ritroviamo le loro creature più iconiche, come i gangster Gin e Fizz, i vecchietti che litigano continuamente e i due personaggi che dialogano sulla mitica panchina.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. “Affrontiamo la cronaca nelle sue tante sfumature, l’economia e i fenomeni sociali che incidono sulla nostra vita quotidiana” dice Salvo Sottile del suo nuovo programma. “Invitiamo gli spettatori e chi ci segue sui social a segnalare casi di truffe, malaffare e marginalità. E noi indagheremo”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. La legge di bilancio, giunta ormai al traguardo dell’approvazione in Parlamento, è sempre al centro del dibattito politico. Nel suo studio Nicola Porro stasera darà spazio anche alle nuove iniziative per contrastare la cultura del patriarcato e all’indignazione per la criminalità nelle grandi città.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Il 2 dicembre, con l’ingresso definitivo all’interno della Casa di Cinecittà di Greta Rossetti, si è completata la riunione dei tre protagonisti dell’ultima edizione di “Temptation Island”. Alfonso Signorini punta molto sugli sviluppi del “triangolo” che include anche Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. L’offerta d’intrattenimento culturale della rete si rafforza con il nuovo talk di Corrado Augias che stasera offre la seconda puntata. In studio si discutono i grandi temi storici, politici, culturali o economici e i loro risvolti sulla quotidianità.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow – Best Of. A una settimana dalla fine della seconda stagione del programma condotto dal Mago Forest, stasera appuntamento con il meglio delle 8 puntate. Ritroviamo Ubaldo Pantani nei panni del suo Flavio Insinna che conduce il reality “4 Funerali”.

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie. Si conclude la ricerca dell’anima gemella per i contadini single. A commentare le vicende dei concorrenti e dei loro pretendenti c’è Gabriele Corsi. Per la prima volta, in questa terza edizione in onda su Nove, tra i concorrenti c’è anche una donna.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Body Bizarre. Tra i casi del primo episodio, quello di un adolescente invecchiato prematuramente e di un insegnante che versa lacrime di cristalli. A seguire, la storia di una ragazza quasi priva di struttura facciale e di un bambino con la testa aliena.

I film di questa sera lunedì 11 dicembre 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2010, di Nimròd Antal, Predators, con Adrien Brody, Alice Braga. Il mercenario Royce, un gruppo di assassini di professione e un medico in disgrazia si ritrovano in un pianeta sconosciuto. Abituati ad essere predatori si ritroveranno prede.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’avventura del 2008, di Roland Emmerich, 10.000 A.C., con Steven Strait, Camilla Belle. Il giovane D’Leh, cacciatore di una tribù preistorica, inizia un pericoloso viaggio ai confini del mondo. Deve salvare la sua amata Evolet, rapita da alcuni feroci predatori.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1998, di Tony Kaye, American History X, con Edward Norton. Derek, un giovane razzista, finisce in carcere per aver ucciso due ragazzi di colore. Quando torna in libertà gli amici e il fratello, fanatici aderenti a un movimento neonazista, lo accolgono come un eroe.

Stasera in tv lunedì 11 dicembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Ted Demme, Blow, con Johnny Depp, Penélope Cruz, Franka Potente. Il film racconta la vera vita di George Jung. Negli Anni 70 e 80 l’uomo organizzò il mercato americano della cocaina divenendo il braccio destro del boss colombiano Pablo Escobar

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di D.J. Caruso, XXX – Il ritorno di Xander Cage, con Vin Diesel. Xander Cage, creduto morto, ritorna dal suo esilio e viene reclutato dalla Cia per catturare Xiang e recuperare una potente arma. L’impresa non sarà per niente facile.