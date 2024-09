Terra Amara, le trame dall’11 al 15 dicembre

Canale 5, nella settimana da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre, propone nuove puntate di Terra Amara. La soap, salvo cambiamenti di palinsesto, è in onda a partire dalle ore 14:10 circa.

Terra Amara 11 15 dicembre, regista e dove è girata

Terra Amara è una produzione di Tims&B Productions. Il titolo è originale della Turchia, dove è andato in onda con sull’emittente ATV con il titolo di Bir Zamanlar Cukorova. I registi che hanno lavorato alla serie sono Murat Seracoglu ed Evren Karabiyik Gunaydin. Gli sceneggiatori sono Yildiz Tunc, Ayca Uzum, Atilla Ozel, Selena Caglayan e Melis Veziroglu Yilmaz.

Terra Amara 11 15 dicembre, la trama

Nel corso di Terra Amara di lunedì, Umit è ricercata da Demir e tenta la fuga. Tuttavia, scappando ha perso i soldi che le aveva procurato la mamma. Di conseguenza, è costretta a chiedere aiuto a Fikret. Intanto, Saniye ha licenziato Cumali, sospettato di aver molestato Uzum.

Il martedì, Fekeli ha depositato la richiesta per adottare Karem Alì. In seguito, informa Luftiye dell’esistenza di due parenti di Mujgan, ovvero la madre e il fratello, che potrebbero far valere i propri diritti in merito all’affidamento.

Nell’appuntamento di Terra Amara di mercoledì 13 dicembre, un avvocato giunge in villa per portare via Karem Alì. Il legale, però, è cacciato in malo modo. La salute del piccolo, intanto, peggiora, al punto da convincere Fikret a riportarlo in ospedale.

Le trame delle altre puntate

La settimana di Terra Amara dall’11 al 15 dicembre procede il giovedì, quando gli uomini assoldati da Demir rintracciano Umit e la portano in un luogo segreto. Da qui, la donna è obbligata a sottoporsi a un’interruzione di gravidanza. Sevda, disperata, si reca a Villa Yaman.

Infine, in Terra Amara di venerdì 15 dicembre Sevda chiede soldi e un’automobile a Demir, minacciandolo di raccontare alle forze dell’ordine dell’omicidio commesso da lei e Zuleyha. Demir, dunque, è costretto a cedere al ricatto e accetta di incontrare Sevda. Tuttavia, arriva all’appuntamento in ritardo a causa di un imprevisto che coinvolge Saniyee e Cumali.

Terra Amara 11 15 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso delle puntate della settimana di Terra Amara, trasmesse alle 14:10 circa su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.