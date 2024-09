La Caserma 2023, la quinta puntata: cambiamenti nel team Falchi, attesa una nuova eliminazione

Domenica 10 dicembre, su Rai 2, è in onda la quinta puntata della stagione 2023 de La Caserma. Il programma inizia alle 21:20. Il prossimo è penultimo appuntamento della seconda stagione.

La Caserma 2023 quinta puntata, i cambiamenti nella squadra dei Falchi

Nella quinta puntata de La Caserma 2023, l’istruttore capo Renato Daretti e gli altri istruttori convocano i giovani protagonisti. A loro comunicano la volontà di apportare degli importanti cambiamenti, proprio a pochi giorni dalla fine dell’esperienza.

Le giovani reclute, che entrano oramai nella quinta settimana di addestramento, apprendono che le novità interessano soprattutto i componenti della squadra dei Falchi. Daretti, infatti, sceglie di cambiare la composizione della squadra. Inevitabile la reazione sorpresa dei protagonisti. Essi temono che tale decisione possa stravolgere gli equilibri.

Le polemiche tra i concorrenti

Durante la quinta puntata de La Caserma 2023, per le due compagini è giunto il momento di sfidarsi in una prova a squadre. Il bonus in palio è di fondamentale importanza per il proseguo dell’avventura. Di conseguenza, i ragazzi di ambedue i team si impegnano a fondo per ottenere il trionfo. Al termine della manche, nella compagine che ha perso nascono delle polemiche, che minano l’atmosfera presente in caserma.

In seguito, nel corso dell’appuntamento visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play, i giovani concorrenti devono fare i conti con nuove, temibili sorprese. I protagonisti, infatti, sono svegliati in piena notte per cimentarsi in una esercitazione, che permette agli istruttori di verificare le capacità dei partecipanti.

Nel corso della quinta puntata de La Caserma 2023, le giovani reclute si concedono un momento di relax. A tal proposito, passano una serata di spensieratezza allo spaccio. I concorrenti, in tale contesto, si divertono e alleggeriscono la tensione. Al ritorno in camerata, però, alcuni di loro dimenticano di essere in una caserma. In particolare, si lasciano andare a dei comportamenti che potrebbero avere delle gravi conseguenze.

La Caserma 2023 quinta puntata, è prevista un’eliminazione

Nella quinta puntata de La Caserma 2023, i concorrenti avvertono la tensione, essendo oramai giunti alla vigilia dell’ultima settimana di addestramento. Come di consueto, però, la serata si conclude con la temuta esercitazione finale.

In essa, la squadra dei Falchi e quella dei Puma si danno battaglia. Solo una, però, ne esce vincitrice. L’altra, come prevede il format, finisce al vaglio degli istruttori, che dopo alcune valutazioni attente fa il nome del concorrente che deve abbandonare per sempre il programma.