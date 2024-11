Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia, il 12 febbraio la prima puntata su Rai 1: trama, cast e curiosità

Lunedì 12 febbraio, su Rai 1, è in onda la prima puntata di Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia. La fiction con protagonista Riccardo De Rinaldis racconta la vita di Goffredo Mameli e si compone di due puntate.

Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia prima puntata, regista e dove è girata

Mameli Il ragazzo che sogno l’Italia è una produzione originale di Pepito Produzioni. La società ha realizzato la pellicola in collaborazione con Rai Fiction e con il sostegno del Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

La miniserie è composta da quattro episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. La TV di Stato li propone in due prime serate, in onda su Rai 1 il 12 e il 13 febbraio. La regia è a cura di Luca Lucini e Ago Panini, mentre la sceneggiatura è di Michela Straniero ed Antonio Antonelli. Le riprese si sono svolte fra le città di Genova, Roma e Torino.

Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia prima puntata, la trama

La storia di Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia inizia a Genova a partire dal 1847. Il protagonista Goffredo Mameli ha 19 anni e durante un ballo incontra Geronima Ferretti. Fra loro scatta subito il colpo di fulmine. Ad ostacolare la loro unione, però, c’è la mamma di lei, manipolata dal gesuita Padre Sinaldi.

Goffredo, amareggiato per la situazione che si è venuta a creare, incontra Nino Bixio, che lo introduce all’interno della Entelema, società segreta che riunisce giovanissimi rivoluzionari genovesi.

La scrittura dell’Inno

Nel corso di Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia, Goffredo è spinto dai suoi amici rivoluzionari a tornare a comporre musica. Nasce, in questo periodo, l’Inno d’Italia, cantato per la prima volta da decine di migliaia di persone durante la grande manifestazione dell’Oregina, quartiere di Genova, situato sulla collina soprastante la stazione di Genova Piazza Principe. Non appena si diffonde la notizia dell’insurrezione di Milano contro gli austriaci, il protagonista passa all’azione. Pronto a combattere, infatti, parte per raggiungere la Lombardia.

Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della prima puntata di Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play lunedì 12 febbraio.