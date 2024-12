Palinsesti, gli show Rai e Mediaset in partenza nelle prossime settimane: da The Voice Senior ad Amici

Rai e Mediaset, nei primi mesi del 2024, accolgono nei propri palinsesti alcuni importanti show di prima serata. Fra i più attesi ci sono The Voice Senior e L’Isola dei Famosi, in onda rispettivamente su Rai 1 e Canale 5.

Palinsesti 2024 prima serata Rai Mediaset, la quarta edizione di The Voice Senior

Per quanto riguarda Rai 1, il 16 febbraio parte, in prima serata, la nuova edizione di The Voice Senior. La trasmissione, versione del format The Voice dedicata agli artisti con più di 60 anni di età, è condotta da Antonella Clerici. In qualità di giudici sono confermati Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. A loro si aggiunge la new entry Arisa.

Rai 1, nei palinsesti di prima serata di sabato 17 e 24 febbraio, ha in palinsesto gli speciali chiamati Tale e quale Sanremo. Nel format, spin off di Tale e quale show, sono omaggiati alcuni degli artisti che hanno fatto la storia del Festival.

Da marzo tornano I migliori anni

I palinsesti di prima serata di Rai 1 propongono dal 23 marzo I Migliori Anni. Lo show, condotto da Carlo Conti, mette a confronto diverse generazioni. Per farlo, sono analizzati gli stili di vita e la musica degli ultimi decenni. Su Rai 2, invece, il 20 febbraio prende il via Dalla strada al palco di Nek, mentre prossimamente torna Boss in Incognito, guidato ancora una volta da Max Giusti. Grande attesa, inoltre, è riposta su Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino, in onda nella seconda rete della TV di Stato da marzo.

Palinsesti 2024 prima serata Rai Mediaset, le altre reti

Oltre che quelli della Rai, anche i palinsesti delle altre reti, fra cui Mediaset, si apprestano ad accogliere, nella seconda parte del 2024, vecchi e nuovi format in prima serata. Fra i più attesi c’è senza dubbio L’Isola dei Famosi, la cui nuova edizione, in onda come sempre su Canale 5, è condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria, opinionista lo scorso anno. Il cast di naufraghi è ancora in via di definizione, ma secondo le indiscrezioni potrebbero sbarcare in Honduras il giornalista Alan Friedman, il ballerino Samuel Peron e l’imprenditore Joe Bastianich.

Nelle prossime settimane, i palinsesti di prima serata di Mediaset propongono anche il Serale di Amici di Maria De Filippi, in programmazione su Canale 5 il sabato. Protagonista, inoltre, Michelle Hunziker, che torna con delle puntate inedite di Michelle Impossible. Infine, su NOVE, dal 23 febbraio torna con una nuova edizione Fratelli di Crozza, format comico curato da Maurizio Crozza.