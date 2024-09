Domenica In, il ritorno di Barbara D’Urso e l’addio a Mediaset: “Mi hanno estromesso in modo terribile”

A quasi un anno di distanza dalla sua ultima partecipazione in tv, a Domenica In del 3 marzo è tornata Barbara D’Urso. La conduttrice, per decenni volto di punta dell’intrattenimento Mediaset, ha parlato su Rai 1 del difficile periodo seguito all’addio forzato al Biscione.

Domenica In Barbara D’Urso, il dolore dopo l’addio a Mediaset

Barbara D’Urso, intervistata da Mara Venier a Domenica In, ha iniziato parlando del suo stato d’animo. La conduttrice, visibilmente emozionata, ha affermato: “Manco dalla televisione da nove mesi, praticamente un parto. Io sto bene, sono serena, ma non ho ancora elaborato il dolore per il modo con il quale Mediaset mi ha estromesso. Lì sono stata 23 anni e per ben sedici anni sono andata in onda tutti i giorni in diretta. Quando c’era bisogno io ci sono sempre stata, ho lavorato in ogni fascia oraria. Il Biscione mi ha dato tanto, ma anche io penso di aver fatto molto per loro. Mi hanno strappato da quella che era la mia vita in un modo terribile. Nessuno mi ha mai spiegato il motivo“.

In seguito, a Domenica In, Barbara D’Urso ha parlato del rapporto con la mamma: “Ero molto piccola quando mamma è stata costretta per quattro anni a letto, a causa di una malattia. Quando ha capito che stava per morire, mio padre ci ha fatto andare in campagna. Quando sono tornata a casa abbiamo visto che il letto in cui c’era sempre la mamma era vuoto. Non sono riuscita a salutarla“.

Il videomessaggio dell’amica Fatima

Barbara D’Urso, durante Domenica In del 3 marzo, ha ricevuto un videomessaggio a sorpresa dall’amica Fatima, che l’ha definita “una grande donna” e “la sorella che non ho mai avuto“. La presentatrice, poi, ha parlato del rapporto con Wanda, la seconda moglie del padre: “Lei è simpaticissima, è diventata una seconda mamma. Tuttavia, quando mio padre mi ha detto che si sarebbe sposato con un’altra donna un anno dopo la morte di mamma, per me non è stato facile”.

D’Urso ha svelato anche dettagli riguardanti la sua vita privata: “Quando avevo 19 anni ho vissuto una storia d’amore con Miguel Bosè. Era dolcissimo, uscivo anche con sua sorella e sua mamma. L’amore più grande, però, l’ho vissuto con Mauro, il padre dei miei figli. L’ho lasciato dopo undici anni pur amandolo perché c’erano dei problemi caratteriali. Lui non ha accettato la mia decisione di lasciarlo e mi ha fatto la guerra a lungo. Un giorno, a Natale, ho deciso di invitarlo a passare le festività con me e i nostri figli. Da quel momento abbiamo ritrovato la serenità e la stima reciproca“.

Domenica In Barbara D’Urso, il passato lavorativo in Rai

Barbara D’Urso, a Domenica In, ha ricordato il suo debutto televisivo, avvenuto in Rai: “Nel 1980 mi ha voluto Pippo Baudo a Domenica In e da lui ho imparato ogni cosa. Ho lavorato spesso come attrice, sono profondamente legata al ruolo della Dottoressa Giò”.

Infine, D’Urso ha affermato: “Il tempo è passato, ma l’energia è sempre la stessa. Del passato non rinnego nulla, sul lavoro non penso di aver commesso errori, sono sempre stata onesta. Probabilmente avrei dovuto rifiutare qualche proposta in più, spesso ho accettato pur non essendo molto convinta. Credo che il mio futuro sarà bellissimo, tornerò sicuramente con la gente e questa è la mia nuova vita”.