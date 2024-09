Stasera in tv mercoledì 6 marzo 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 6 marzo 2024. Su Rai2, la fiction Mare fuori 4, con Matteo Paolillo, Carmine Recano. Su Canale 5, il varietà Michelle Impossible & Friends, con Michelle Hunziker.

Stasera in tv mercoledì 6 marzo 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la fiction Mare fuori 4, con Matteo Paolillo, Carmine Recano. Due episodi: il primo s’intitola, “Il prezzo del cambiamento”. Cardiotrap (Domenico Cuomo) riesce a far parlare Alina. Carmine cerca di convincere Rosa a partire. Silvia viene interrogata dal magistrato. Dobermann si avvicina a Kubra mentre Consuelo teme per il figlio. Segue, “Morire insieme”. Massimo fa i conti con suo figlio. Edoardo sembra aver trovato lavoro. Pino cerca casa con Kubra ma la ragazza è molto attratta da Dobermann. Cardio convince Alina ad andare dallo psicologo.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Il mistero del caso del Verano: l’uomo che cercava tra le donne morte la sua anima gemella, era da solo o ci sono dei “complici”? E’ uno dei casi affrontati stasera da Federica Sciarelli. Spazio anche al fenomeno delle sette dopo la terribile strage avvenuta ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce la biografia di Andrea Mantegna (1431-1506), artista innovativo, tenace, ma con un carattere difficile. Alcuni esperti illustrano le sue principali opere tra cui il “Cristo Morto” conservato alla Pinacoteca di Brera a Milano.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Un altro mercoledì sera in compagnia di Mario Giordano e della sua coraggiosa redazione, sempre alla ricerca di altre verità sui temi che tengono banco nei media, dal riscaldamento climatico alle proteste degli agricoltori senza dimenticare la criminalità nelle grandi città italiane e i ladri di case.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Michelle Impossible & Friends. Prima delle tre nuove puntate dello show di Michelle Hunziker che, come sempre accoglie grandi ospiti. Stasera in studio ci sono Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin. Fra le novità, “Lugano amara”, parodia della serie turca “Terra amara”.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Inchieste da fermo. Prima delle 4 puntate del talk di Federico Rampini dal titolo “L’altra America di Trump”. Il giornalista fa un ritratto esaustivo di uno dei 2 candidati alla Casa Bianca in vista delle elezioni presidenziali. Mercoledì 13 marzo toccherà a Joe Biden.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Aurora e Fru dei The Jackal conducono la nuova stagione del programma per la prima volta in chiaro. Tra i giudici due veterani, Mara Maionchi e Frank Matano e due deb, la cantante Elettra Lamborghini e il tiktoker Khaby Lame.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Il sociologo Mario Abis, la psicoterapeuta Nada Loffredi e il life-coach Andrea Favaretto sono pronti ad abbinare tra loro sei nuovi single per formare tre coppie che si conosceranno per la prima volta davanti all’altare.

I film di questa sera mercoledì 6 marzo 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2009, di Anne Fletcher, Ricatto d’amore, con Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Betty White. Per evitare di essere espulsa dagli Stati Uniti, la scorbutica dirigente editoriale canadese Margaret (Sandra Bullock) dichiara di essere fidanzata con il suo assistente Andrew (Ryan Reynolds). Lui accetta di partecipare all’imbroglio, ma pone delle condizioni: tra i due inizia così una relazione forzata.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1993, di Michael Caton-Jones, Voglia di ricominciare, con Leonardo DiCaprio. Anni 50: la divorziata Caroline incontra Dwight e spera di aver trovato il compagno giusto per lei e il figlio Toby. La vita con l’uomo si rivela difficile, ma farà maturare il ragazzo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2017, di Zack Snyder, Justice League, con Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa. Dopo la scomparsa di Superman, l’esercito di parademoni guidati dal feroce Steppenwolf attacca la Terra con l’obiettivo di conquistarla rendendo schiavo il genere umano. Tocca a Wonder Woman (Gal Gadot) tentare di sgominarli, contando anche sul prezioso aiuto di Batman (Ben Affleck).

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 1997, di Simon West, Con Air, con Nicolas Cage. Scarcerato per buona condotta, Cameron Poe viene imbarcato su un volo per il trasporto dei detenuti che lo riporta a casa dalla sua famiglia. Ma poco dopo il decollo, un criminale dirotta l’aereo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’avventura del 2004, di Breck Eisner, Sahara, con Penélope Cruz, Matthew McConaughey. L’esploratore Dick Pitt si reca in Africa occidentale alla ricerca di un tesoro. Nel deserto incontra una giovane scienziata, convinta che il bottino sia collegato a un’epidemia.

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Neil Jordan, Il buio nell’anima, con Jodie Foster, Terrence Howard. New York. Durante una brutale aggressione, Erica viene ferita mentre il suo compagno perde la vita. Assetata di vendetta, si procura una pistola e comincia a “ripulire” la città.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2009, di Nancy Meyers, E’ complicato, con Meryl Streep, Alec Baldwin. Divorziati da 10 anni e coi figli adulti, Jane e Jake si ritrovano. Lui, alle prese con una nuova e giovane moglie, fa di tutto per riconquistare Jane, che ha un nuovo spasimante.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Edoardo Leo, Noi e la Giulia, con Edoardo Leo, Luca Argentero, Carlo Buccirosso. Diego, Fausto, Claudio decidono di sistemare un vecchio casale e trasformarlo in agriturismo. L’arrivo di un camorrista che vuole il pizzo dà inizio a una serie di eventi tragicomici.

Stasera in tv mercoledì 6 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Peter Farrelly, Green Book, con Mahershala Ali, Viggo Mortensen. 1962. L’italoamericano Tony Lip accetta di lavorare come tuttofare per Don Shirley, pianista afroamericano in tour nel sud degli Stati Uniti, dove i pregiudizi razziali sono ancora forti.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2014, di David Ayer, Fury, con Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman. Germania, aprile 1945. Il sergente Don Collier, al comando del carro armato Fury, deve compiere con i suoi uomini un’ultima, difficile missione dietro le linee nemiche.