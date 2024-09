Primo Appuntamento Hotel, i single del 5 marzo: ci sono Maria Grazia e Manuela, mamma e figlia

Martedì 5 marzo, in prima serata su Real Time, è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento Hotel. Il dating show, come al solito, è condotto da Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento Hotel 5 marzo, come funziona lo show

Nel corso di Primo Appuntamento Hotel, alcuni single accettano di fare una vacanza in un resort di lusso. Nel ristorante della struttura incontrano un’altra persona, con la quale svolgono un appuntamento al buio.

Nei giorni seguenti hanno la possibilità di passare del tempo insieme, concedendosi, se lo desiderano, dei momenti di intimità nelle loro stanze. Al termine del soggiorno devono decidere se abbandonare l’hotel insieme. Le riprese si sono svolte nel Salento.

Durante Primo Appuntamento Hotel sono protagoniste Maria Grazia e Manuela. Le due sono mamma e figlia, entrambe single e che partecipano all’avventura con la speranza di incontrare l’anima gemella.

Gli appuntamenti di Maria Grazia e Manuela

A Primo Appuntamento Hotel del 5 marzo, la 75enne Maria Grazia si presenta: “Abito a Milano. Mi occupo di astrologia e sul lavoro sono conosciuta con il nome d’arte Giada”. Manuela, invece, ha 42 anni e vive anch’essa a Milano. Le due affermano: “Il nostro è un rapporto bellissimo, viviamo in simbiosi e siamo molto unite”. La mamma è single da quattro anni, mentre la figlia non ha una relazione da tre anni.

Per Maria Grazia, a Primo Appuntamento Hotel arriva l’82enne Gianfranco. L’uomo ammette: “Ho un carattere bellissimo, sono sempre positivo e sorridente. Sono in pensione e quindi ho il tempo per dedicarmi alla passione per i viaggi”.

Manuela, invece, a Primo Appuntamento Hotel del 5 marzo incontra la 42enne Valeria. È originaria di Fumo, dove lavora come responsabile di negozio. Su di sé svela: “Alcune mie caratteristiche potrebbero spaventare gli uomini. Ad esempio sono impulsiva e parlo tanto. Ora pratico la meditazione, che mi ha insegnato a concentrarmi sul qui ed ora. Cerco una persona in grado di divertirsi, leggera ma non superficiale”.

Primo Appuntamento Hotel 5 marzo, Alessia e Marco

A Primo Appuntamento Hotel del 5 marzo è protagonista Alessia. Ha 22 anni ed è una studentessa di lingue. È un’assidua frequentatrice della palestra e afferma: “Mi prendo cura del mio corpo e ho incontrato solo uomini interessati al mio lato esteriore. Non ho trovato nessuno che mi merita al 100%”. Passa la vacanza con il 22enne Marco, nato a Lecce ma che vive a Roma. È uno studente all’ultimo anno di Magistrale e spera, un giorno, di riuscire ad avviare una start up. Ammette di essere un po’ egocentrico in quanto ama stare “al centro dell’attenzione”.