Elezioni Abruzzo, la programmazione tv: lo spoglio in diretta su La7 con Maratona Mentana

Le Elezioni regionali in Abruzzo, specie dopo il risultato a sorpresa della Sardegna, sono divenute un test nazionale e, dunque, non stupisce che varie emittenti tv diano ampio spazio, nella loro programmazione, all’evento. Diverse reti, infatti, hanno pensato a degli speciali per seguire in diretta lo spoglio.

Elezioni Abruzzo programmazione tv, lo spoglio dalle 23:00

Le Elezioni regionali in Abruzzo si svolgono in una sola giornata, domenica 10 marzo. I cittadini abruzzesi sono chiamati alle urne per rinnovare il proprio consiglio regionale e per scegliere il nuovo Presidente della regione. Due i candidati. Il centrodestra punta sul governatore uscente Marco Marsilio. Le opposizioni unite, invece, hanno deciso di convergere sul nome di Luciano D’Amico.

L’esito, alla vigilia, appare molto incerto e, forse anche per questo, varie reti tv hanno deciso di modificare la propria programmazione per seguire in diretta lo spoglio. Quest’ultimo, a differenza di quanto avvenuto in Sardegna, inizia subito dopo la chiusura delle urne, prevista alle 23:00.

La Maratona Mentana

La rete che ha apportato le maggiori modifiche alla propria programmazione tv è sicuramente La7. L’emittente di Urbano Cairo, infatti, ha deciso di raccontare in diretta i risultati delle Elezioni in Abruzzo con una Maratona Mentana. L’edizione speciale del telegiornale è guidata dal direttore Enrico Mentana. Quest’ultimo, in compagnia di ospiti ed inviati, è in diretta dalle 22:40 e tiene compagnia al pubblico fino a tarda notte.

La Rai, invece, affida il racconto in diretta dello spoglio delle Elezioni in Abruzzo a Rai News 24. Lo speciale del canale all news della TV di Stato è visibile, in nottata, anche su Rai 2 ( dalle 01:15 circa) e su Rai 1 (dalle 04:30, subito dopo la fine dello speciale dedicato agli Oscar 2024).

Elezioni Abruzzo programmazione tv, gli exit poll sulla rete locale Rete8

Al momento, Mediaset non ha comunicato nessuna variazione della propria programmazione tv per le Elezioni in Abruzzo. E’ lecito, dunque, immaginare che dalle 23:00 in poi sia dato ampio spazio allo spoglio nella puntata di Zona Bianca, talk di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. Da segnalare, infine, che l’emittente locale Rete8, in diretta dalle 22:30, pubblicherà poco dopo le 23:00 i primi exit poll.

Lunedì 11 marzo, i risultati delle Elezioni in Abruzzo sono il principale argomento nei telegiornali italiani e in tutte le trasmissioni di approfondimento politico. La7, ad esempio, effettua una cronaca continua dalla regione, grazie ai talk del daytime Omnibus, Coffee Break, L’Aria che Tira e Tagadà, in onda in diretta dalle 08:00 alle 17:00.