Stasera in tv lunedì 11 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 11 marzo 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Riccardo Iacona, Presa diretta. Su Italia 1, il film Fast & Furious: Hobbs & Shaw, con Dwayne Johnson, Jason Statham.

Stasera in tv lunedì 11 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Le indagini di Lolita Lobosco 3, con Luisa Ranieri, Daniele Pecci, Lunetta Savino. Titolo dell’episodio di stasera, “Se vuoi morir”. Durante un ballo in maschera, a cui Lolita (Luisa Ranieri) partecipa con Marietta, viene ucciso il marito di Alfredo Mari, l’organizzatore del ricevimento. La svolta nelle indagini arriva grazie alla testimonianza di Leon (Daniele Pecci). In seguito, Lolita accetta di uscire con lui.

Su Rai2, alle 21.20, il reality Boss in incognito. Agli operai, impegnati a lavorare con il boss o con Max Giusti, camuffati grazie ad un eccellente lavoro di trucco e parrucco, viene detto che stanno girando un programma che racconta il mondo del lavoro. Solo alla fine delle riprese, i lavoratori scoprono che ad affiancarli sono stati il boss o Max Giusti.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Tra i temi di questa edizione del programma di Riccardo Iacona c’è la sanità pubblica allo stremo, fra mancanza di medici, infermieri e finanziamenti, mentre la medicina privata gode di ottima salute. Inoltre, il mondo del lavoro, tra vertenze, licenziamenti, delocalizzazioni e tanta voglia di resistere.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Come sempre ai risultati delle elezioni regionali viene data grande importanza solo dallo schieramento vincente, mentre gli sconfitti tendono a sminuirne la rilevanza a livello nazionale. Quasi certamente andrà così anche oggi nello studio di Nicola Porro: la puntata è dedicata al voto di ieri in Abruzzo.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Puntata numero 43 di questa lunghissima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. La finalissima, prevista nel mese di aprile, dovrebbe andare in onda di giovedì. Il record di durata, 197 giorni, appartiene all’edizione 2022-23 di “Grande Fratello Vip”.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Dallo scorso 4 dicembre, Corrado Augias ha rafforzato l’offerta culturale della rete. Lo storico scrittore e saggista analizza in studio temi storici, culturali, politici ed economici per valutarne gli effetti sulla vita dei nostri giorni.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Marrakech (Marocco) accoglie Bruno Barbieri a caccia del miglior Riad locale (sono tipiche abitazioni alcune delle quali ospitano alberghi d’atmosfera). Si sfidano: Riad Golfame, Riad El Arco, Riad K e Riad Les Ammonites.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Proseguono i viaggi di Francesco Panella alla ricerca del miglior ristorante italiano del posto. Questa volta si trova a Phuket, capitale dell’omonima provincia della Thailandia. Come sempre, tre residenti tricolori del posto lo aiutano.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Body Bizarre. Un paziente è affetto da una rara forma di tremito, mentre una donna ha un enorme tumore allo stomaco. Tra gli altri casi, quello di un ragazzo con un collo molto lungo, una giovane con capigliatura foltissima e 4 coppie di gemelli siamesi.

I film di questa sera lunedì 11 marzo 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2020, di Setsuro Wakamatsu, Fukushima 50, con Ken Watanabe, Koichi Sato. Giappone, 2011. Un violento terremoto provoca uno tsunami che colpisce la centrale nucleare di Fukushima. I lavoratori, tra cui Izaki, faranno di tutto per riuscire a controllare il reattore.

Su Rai5, alle 21.15, il film biografico del 2021, di Gianluca Jodice, Il cattivo poeta, con Sergio Castellitto, Francesco Patanè. 1939. Giovanni Comini, promosso alla carica di Federale, deve vegliare lo scrittore Gabriele D’Annunzio: Comini teme che il poeta possa minare l’alleanza con la Germania nazista.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di David Leitch, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, con Dwayne Johnson, Jason Statham. Per impedire che un micidiale virus finisca nelle mani dell’organizzazione criminale Eteon, l’agente segreto inglese Hattie Shaw (Vanessa Kirby) se lo inietta e fugge. Per difenderla dai criminali che la braccano, entrano in azione suo fratello Deck (Jason Statham) e Luke Hobbs (Dwayne Johnson).

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Stephen Sommers, Van Helsing, con Hugh Jackman, Kate Beckinsale. XIX secolo. Il leggendario cacciatore di vampiri Van Helsing arriva in Transilvania: deve aiutare gli ultimi discendenti di una famiglia gitana ad eliminare il conte Dracula.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1996, di Clint Eastwood, Potere assoluto, con Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris. Mentre sta mettendo a segno un furto, Luther Whitney assiste suo malgrado ad un omicidio. La cosa sconvolgente è che a commetterlo è il Presidente degli Stati Uniti.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2011, di Alexandre Payne, Paradiso amaro, con George Clooney, Shailene Woodley. Matt King è un marito distratto e un padre assente. Quando però la moglie entra in coma dopo un incidente, l’uomo deve ripensare la sua vita: si riavvicina alle figlie.

Stasera in tv lunedì 11 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2023, di Luc Besson, Dogman, con Celeb Landry Jones. Il giovane Douglas è vittima delle violenze e delle angherie del padre e del fratello. Costretto ad un’esistenza marginale, trova conforto solo nella compagnia dei suoi cani. Un giorno trova una via d’uscita.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Ben Affleck, Argo, con Ben Affleck, Alan Arkin. Teheran, 1979. Durante l’assalto all’ambasciata Usa, sei americani si rifugiano nella residenza privata dell’ambasciatore canadese. L’agente della Cia Tony Mendez organizza un piano per farli rientrare in patria.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Michael Bay, 13 Hours: The Secret soldiers of Benghazi, con John Krasinski. Un gruppo di terroristi attacca l’ambasciata americana a Bengasi. Jack Silva e altri agenti della sicurezza li fronteggiano, evitando che il numero di danni e vittime diventi catastrofico.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1954, di Alfred Hitchcock, Il delitto perfetto, con Grace Kelly, Ray Milland. Tony Wendice, ex campione di tennis, scopre che la moglie Margot lo tradisce. Deciso a vendicarsi, ingaggia un sicario per sbarazzarsene. Ma non tutto va come previsto.