Endless Love, le trame dall’11 al 16 marzo: inizia la storia di Kemal e Nihan

Da lunedì 11 a sabato 16 marzo, alle 14:05 su Canale 5, debutta la nuova soap opera Endless Love. La produzione turca sostituisce Terra Amara, che proseguirà la propria programmazione tv italiana esclusivamente in prima serata.

Endless Love 11 16 marzo, regista e dove è girata

Endless Love è una soap opera turca, nota in patria con il nome Kara Sevda. Il debutto è avvenuto sull’emittente Star TV nell’ottobre del 2015. La società che ha curato la realizzazione è Ay Yapim. La sceneggiatura è firmata da Ozlem Yilmaz e Burcu Gorgun. La regia, invece, è di Hilal Saral. La soap ha ottenuto vari riconoscimenti, fra cui l’International Emmy Award. Le riprese si sono svolte in Turchia e, in particolare, nella capitale Istanbul.

Endless Love 11 16 marzo, la trama

La prima settimana di messa in onda di Endless Love inizia lunedì 11 marzo. I protagonisti sono Kemal e Nihan. Il primo proviene da una famiglia umile ed è uno studente di ingegneria mineraria. La seconda, invece, è un’amante dell’arte e ha alle spalle una famiglia agiata. I due si incontrano, per caso, a bordo di un autobus e iniziano a frequentarsi.

Nell’appuntamento del martedì, Nihan ed Emir hanno un duro faccia a faccia. La protagonista, per smaltire la rabbia, decide di fare un giro a bordo della barca dei genitori. Tuttavia, avviene un incidente e la giovane rischia la vita.

In Endless Love di mercoledì 13 marzo, Emir è ossessionato da Nihan. Galip promette all’uomo che farà di tutto per farli convolare a nozze. Per questo motivo, propone ai genitori di lei un accordo: estinguerà tutti i loro debiti se loro proveranno a convincerla a sposare Emir.

Le trame del giovedì, venerdì e sabato

La settimana di Endless Love dall’11 al 16 marzo procede il giovedì. Nihan è chiara: prova dei sentimenti per Kemir. I due si incontrano e si baciano. Lo studente, tuttavia, teme che la differenza sociale possa ostacolare una loro eventuale relazione.

Il venerdì, Kemal riceve un’importante offerta di lavoro che, però, lo costringerà ad abbandonare momentaneamente la città. Comunica la notizia a Nihan, che si dice pronta a seguirlo. Infine, la settimana di Endless Love termina il 16 marzo, Kemal è a Istanbul per partecipare a un incontro per una gara d’appalto. A un certo punto, però, il protagonista lascia misteriosamente il meeting.

Endless Love 11 16 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, in onda su Canale 5 e in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.