Stasera in tv mercoledì 13 marzo 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 13 marzo 2024. Su Rai3, l’attualità con Chi l’ha visto? programma condotto da Federica Sciarelli. Su Italia 1, il film Suicide Squad, con Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto.

Su Rai2, alle 21.20, la fiction Mare fuori 4, con Matteo Paolillo. Due episodi: il primo s’intitola “Crescere troppo in fretta”. Rosa sembra determinata ad accettare Carmine (Massimiliano Caiazzo). Intanto, all’IPM sono tutti preoccupati per la sparizione della pistola. Beppe sospetta che Mimmo possa essere implicato nell’aggressione. A seguire l’episodio, “C’è sempre una prima volta”. Cardio vuole aiutare Alina. Dopo la rottura con Milos, Cucciolo progetta di surclassare Edo. Lino indaga per scagionare Silvia; Massimo scopre la verità su Mimmo.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Nel longevo programma condotto da Federica Sciarelli gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà si alternano agli approfondimenti sui casi di cronaca più discussi degli ultimi anni. Per contattare il programma si può mandare un’email all’indirizzo 8262@rai.it.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè presenta l’inchiesta di Mathilde Deschamps Lotthé: l’esperto Wouter van der Veen racconta come è riuscito ad individuare, per un caso fortuito, il luogo in cui Van Gogh dipinse nel 1890 la sua ultima tela, “Radici d’albero”.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Fedele al titolo del suo programma, Mario Giordano propone ogni mercoledì uno sguardo sulla realtà che si contrappone a quello presentato da quasi tutti gli altri talk della televisione italiana. In questo senso, si distinguono le inchieste sul cambiamento climatico e sugli effetti avversi dei vaccini.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Michelle Impossible & Friends. Nell’immenso Studio 20 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, Michelle Hunziker dà vita ad una nuova puntata del suo varietà, ricco come sempre di ospiti e amici come Katia Follesa, Andrea Pucci e Valentina Barbieri. C’è anche la Gialappa’s Band con la parodia di “Terra amara”.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Inchieste da fermo. “L’altra America di Trump” la seconda delle 4 puntate del talk di Federico Rampini. Segue di una settimana quella su Joe Biden. Così il giornalista e scrittore fa un ritratto dei due candidati alla Casa Bianca in vista delle elezioni presidenziali.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Elettra Lamborghini insieme a Khabi Lame fa parte dei nuovi giudici dello show che ricerca nuovi talenti da lanciare nello spettacolo. Siedono al tavolo accanto a due amatissimi come Mara Maionchi e Frank Matano.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. I sei sconosciuti sono ora marito e moglie e pronti per la luna di miele. Per dubbi o suggerimenti possono rivolgersi al sociologo Mario Abis, alla sessuologa Nada Loffredi e al life coach Andrea Favaretto.

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2015, di Max Croci, Poli opposti, con Luca Argentero, Stefano Fresi. Sullo stesso pianerottolo si trovano gli studi di Stefano (Luca Argentero), un terapista di coppia da poco separato, e Claudia (Sarah Felberbaum), avvocato divorzista e madre single. I due sono così diversi che scatta ben presto una reciproca antipatia, alla quale si aggiunge la rivalità professionale.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2018, di Mimi Leder, Una giusta causa, con Felicity Jones, Armie Hammer. La vera storia di Ruth Bader Ginsburg che, nonostante il suo talento, viene rifiutata dagli studi legali perché donna. Decide allora di aprire un processo sulla discriminazione di genere.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di David Ayre, Suicide Squad, con Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto. Un ente governativo segreto, gestito da Amanda Waller e chiamato Argus, crea una talk force di terribili criminali tra cui Joker, Deadshoot (Will Smith) e Harley (Margot Robbie). A loro vengono assegnati compiti pericolosi da portare a termine. In cambio, la promessa di clemenza per le loro pene detentive.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 1997, di Simon West, Con Air, con Nicolas Cage. Scarcerato per buona condotta, Cameron Poe viene imbarcato su un volo per il trasporto dei detenuti che lo riporta a casa dalla sua famiglia. Ma poco dopo il decollo, un criminale dirotta l’aereo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Hans Petter Moland, Un uomo tranquillo, con Liam Neeson. Nels è un uomo tranquillo che lavora come spazzaneve in Colorado. La sua vita ha una brusca svolta quando il figlio viene ucciso da un boss della droga locale. Si armerà per vendicarlo.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2014, di Sean Anders, Come ammazzare il capo 2, con Jason Sudeikis, Charlie Day, Jason Bateman. Stanchi della solita vita, Nick, Dale e Kurt vorrebbero diventare manager lanciando un’attività in proprio. Ma un investitore senza scrupoli farà di tutto per ostacolarli.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film documentario del 2023, di Marco Salom, Luciano Ligabue – 30 anni in un giorno. Immagini del backstage girate in cinque giorni durante il concerto di Campovolo 2022 si alternano alle parole del Liga, che ripercorre la sua carriera, e degli amici che lo hanno supportato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2004, di Tommy O’Haver, Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella, con Anne Hathaway. Nel magico mondo di Ella, a tutti i bambini viene dato un dono quando nascono. Il suo è quello dell’obbedienza. Questo le crea, però, qualche problema da grande.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Adrian Grunberg, Viaggio in Paradiso, con Mel Gibson, Daniel G. Cacho. Mentre cerca di varcare il confine tra Stati Uniti e Messico, un criminale viene arrestato e rinchiuso in un carcere duro. Troverà la via della legalità grazie ad un bimbo di 10 anni.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2003, di Bong Joon-ho, Memorie di un assassino – Memories of Murder, con Kim Sang-kyung. In un villaggio della Corea del Sud, tre detective devono far luce sugli omicidi di alcune donne. Cresce il timore che l’autore dei delitti sia un serial killer.