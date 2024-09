Primo Appuntamento Hotel, la puntata del 12 marzo: ci sono Calogero ed Alma

Martedì 12 marzo, in prima serata su Real Time, è in onda il decimo ed ultimo episodio della prima edizione di Primo Appuntamento Hotel. Il format, come di consueto, è condotto da Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento Hotel 12 marzo, come funziona il format

Durante Primo Appuntamento Hotel, spin off di Primo Appuntamento, alcuni single decidono di effettuare una vacanza in un resort di lusso. Il primo giorno, nel ristorante della struttura, incontrano il possibile partner, con il quale svolgono un appuntamento al buio.

Nei giorni seguenti, i due passano del tempo insieme, concedendosi, se lo desiderano, dei momenti di intimità nelle loro stanze. Al termine del soggiorno devono decidere se abbandonare l’hotel insieme. Le riprese si sono svolte nel Salento.

Alfredo e Marinela

A Primo Appuntamento Hotel del 12 marzo c’è Marinela. Ha 44 anni, è originaria della Romania e vive a Novara. La donna afferma: “Sono una sarta, ho un’attività in cui progetto e realizzo i capi di abbigliamento”. Si definisce una “testa dura”. In merito alle passate relazioni ammette: “In amore sono sfortunata. Ho avuto due relazioni importanti, ma sono andate male. Nonostante questo continuo a crederci, non voglio invecchiare da sola”.

Nel format, Marinela passa la serata con Alfredo. Ha 43 anni, è nato ad Aversa ma vive a Lecco. Si ritiene “una persona dinamica, socievole, interattiva e piena di colpi di scena: al mio fianco non ci si annoia mai”. A suo dire, ha sempre fatto colpo sulle donne: “Quando ho smesso di contarle ero arrivato a 1500, fra i miei amici sono un mito”. Tuttavia, non ha mai trovato l’anima gemella e spera di riuscire a farlo nel corso di Primo Appuntamento Hotel.

Primo Appuntamento Hotel 12 marzo, Francesca con Stefano

Durante Primo Appuntamento Hotel del 12 marzo è protagonista la napoletana Francesca. Ha 26 anni ed è riuscita a trasformare la passione per la moda in un lavoro: “Faccio la client advisor nel settore del lusso. Ho lavorato in diverse strutture private, alcune delle quali inserite in realtà difficili e anche per questo sono molto matura per la mia età. Sono indipendente e non mi accontento”.

Incontra il 30enne Stefano, nato in Afghanistan ma residente a Brescia da venti anni. È un personal trainer e sottolinea: “Ho la maschera di uomo duro, ma sotto questa corazza c’è molto altro. Ho avuto una relazione molto importante, durata sei anni. Ora sono single da due anni e mezzo perché fatico a trovare la donna giusta”.

Infine, nel corso di Primo Appuntamento Hotel del 12 marzo ci sono Alma e Calogero. La prima ha 24 anni, è di Piacenza, è una modella e afferma: ”Sono sensibile ed emotiva, ho bisogno di vivere emozioni forti”. Il secondo ha 33 anni ed è di Monza, dove fa l’allenatore di calcio e lavora come direttore amministrativo di una scuola superiore. Non ha una relazione da un anno ma è convinto di non essere mai stato veramente innamorato di qualcuno.