Mare Fuori episodi Il prezzo del cambiamento e Morire insieme su Rai 2: trama, cast e curiosità

La quarta stagione di Mare Fuori prosegue il 6 marzo su Rai 2 con gli episodi Il prezzo del cambiamento e Morire insieme. Gli appuntamenti sono in onda a partire dalle ore 21:20 circa.

Mare Fuori Il prezzo del cambiamento, regista e dove è girata

Mare Fuori 4 è una co-produzione di Rai Fiction e Picomedia. Colui che ha curato la realizzazione è Roberto Sessa, mentre la regia è a cura di Ivan Silvestrini, che ha già diretto la stagione precedente. La sceneggiatura è scritta da Christian Farina e Maurizio Cadeddu.

Il prezzo del cambiamento e Morire insieme, così come tutte le altre puntate di Mare Fuori, sono girate ed ambientate nella città di Napoli. La quarta stagione è composta da quattordici appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 70 minuti.

Mare Fuori Il prezzo del cambiamento, la trama

Nel corso de Il prezzo del cambiamento di Mare Fuori, il rapporto fra Cardiotrap ed Alina è sempre più forte. Il ragazzo, infatti, riesce finalmente a far parlare la giovane, che fino a questo momento non aveva mai comunicato con nessuno. Nel frattempo, Carmine fa di tutto pur di convincere Rosa a partire. Lei, però, sembra non essere d’accordo. Silvia, intanto, è interrogata dal magistrato. Consuelo è fortemente preoccupata per le sorti del figlio. Infine, Dobberman continua ad avvicinarsi Kubra.

Morire insieme, la trama

Subito dopo la fine de Il prezzo del cambiamento, la puntata del 6 marzo di Mare Fuori procede con l’episodio Morire insieme. Massimo deve fare i conti con suo figlio, mentre Edoardo sembra essere riuscito a trovare un lavoro.

Pino, fortemente innamorato di Kubra, è alla ricerca di una casa nella quale può andare a vivere con la ragazza. Quest’ultima, però, è sempre più attratta da Dobberman. Infine, Cardiotrap propone ad Alina di andare dallo psicologo. Lei, in un primo momento, sembra riluttante. Alla fine, il personaggio interpretato da Domenico Cuomo riesce a convincerla.

Mare Fuori Il prezzo del cambiamento, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata di Mare Fuori in onda il 6 marzo su Rai 2 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.