Un Posto al Sole, le trame della settimana dal 18 al 22 marzo

Rai 3, da lunedì 18 a venerdì 22 marzo, propone nuove puntate di Un Posto al Sole. La storica soap, come di consueto, è in onda tutti i giorni dalle ore 20:50.

Un Posto al Sole 18 22 marzo, regista e dove è girata

Un Posto al Sole è una produzione originale di Rai Fiction e Fremantle. Il titolo è tra i più longevi della televisione italiana, essendo in programmazione da 27 anni. Ogni episodio ha una durata di circa 30 minuti. La regia è a cura di Stefano Amatucci. Le riprese, invece, si sono svolte a Napoli, dove è ambientata anche la trama.

In Un Posto al Sole del 18 marzo, Manuela scopre che il suo incauto gesto ha avuto delle conseguenze su Irene. Intanto, non accennano a diminuire le tensioni fra Mariella e Guido.

Un Posto al Sole 18 22 marzo, la trama

In Un Posto al Sole del 19 marzo, Silvia trova un’alleata insospettabile e Michele effettua una riflessione sull’importanza della figura paterna. Per Rossella è arrivato il momento di svolgere un confronto che non può più rimandare. Manuela è in preda ai sensi di colpa dopo aver compreso di essere responsabile, almeno in parte, della disavventura di Irene.

La settimana di Un Posto al Sole dal 18 al 22 marzo procede il mercoledì. Nunzio chiede di incontrare Rossella, che invece aveva domandato all’uomo di rispettare i suoi tempi. Roberto e Marina fanno una concessione ad Ida, sperando di riuscire, in questo modo, a tranquillizzarla.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Nella puntata di Un Posto al Sole di giovedì, Alberto è in cerca di una nuova sistemazione, mentre Clara è sempre più dubbiosa. Mariella ha un momento di sconforto. Nonostante le sue premure, Guido continua ad avere con lei dei modi bruschi.

Infine, la settimana di Un Posto al Sole giunge al termine venerdì 22 marzo. Rosa e Manuel devono lasciare la Terrazza per tornare a casa, ma la protagonista fatica a convincere il figlio. Alberto va su tutte le furie quando scopre che Clara è incinta di Edoardo. La donna non sa ancora se proseguire la gravidanza.

Un Posto al Sole 18 22 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Un posto al sole, visibile su Rai 3 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.