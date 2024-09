Stasera in tv mercoledì 20 marzo 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 20 marzo 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, il film con Margot Robbie, The Suicide Squad – Missione suicida.

Stasera in tv mercoledì 20 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il film documentario del 2022, di Giuseppe Tornatore, Ennio, con Ennio Morricone, Clint Eastwood. Giuseppe Tornatore rende omaggio ad Ennio Morricone (1928-2020) ripercorrendo vita e opere del leggendario compositore premiato con l’Oscar per “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino. Riascolteremo alcune delle sue colonne sonore più celebri, comprese quelle dei capolavori di Sergio Leone.

Su Rai2, alle 21.20, la fiction Mare fuori 4. Anche stasera due episodi: il primo s’intitola, “Tenere accesa la speranza”. Massimo (Carmine Recano) porta Mimmo sul tetto e con la minaccia di strangolarlo lo costringe a dirgli per chi lavoravano gli uomini che hanno aggredito Consuelo. Carmine capisce che Wanda è una persona di cui non può fidarsi. A seguire, “Il regalo”. Sofia deve decidere il destino di Kubra e Beppe. Alina sembra aver finalmente trovato pace e capisce di dover fare i conti con la felicità degli altri. Rosa riceve un regalo inaspettato.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? “Noi non allunghiamo inutilmente le storie, le portiamo avanti finché non hanno un finale. E’ come quando leggi un libro, prosegui fino all’ultima pagina. E riesumiamo vecchi casi se emergono dettagli che li rendono attuali”: parola di Federica Sciarelli, che stasera presenta una nuova puntata.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè presenta il documentario “L’arte anarchica di Enrico Baj” di Didi Gnocchi e Valeria Parisi che ci porta nella casa di Baj (1924-2003) a Vergiate (Varese). Tra le sue opere, “I funerali dell’anarchico Pinelli”, grande installazione del 1972.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Perché la Sinistra e i 5 Stelle (con Azione e +Europa) vogliono disertare la neonata commissione bicamerale che dovrà esaminare luci e ombre della gestione dell’emergenza Covid? Se lo chiede ancora una volta Mario Giordano, che anche stasera dedicherà al tema una parte della puntata.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Michelle Impossible & Friends. Michelle Hunziker si congeda dal grande pubblico della prima serata di Canale 5 con una puntata ricca di ospiti. Si conclude anche “Lugano amara”, la divertente parodia di “Terra amara” con un cast strepitoso, il commento irriverente della Gialappa’s Band e la partecipazione di Aurora Ramazzotti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Inchieste da fermo. “L’odore dell’India” è il titolo della puntata di questa sera del talk di Federico Rampini. Il giornalista, scrittore, editorialista e saggista parla di una realtà geopolitica che potrebbe essere la solida risposta allo strapotere cinese.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Tra i personaggi che si sono messi in luce in questo talent c’era Max Angioni, conduttore delle “Iene”. Tra i giudici c’erano Frank Matano e Mara Maionchi, oggi affiancati da Elettra Lamborghini e Khaby Lame. Stasera la finale.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Durante la luna di miele, le coppie di neo sposi possono contare sulla consulenza degli esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto. Dopo il viaggio di nozze, li aspetta una fase importante: la convivenza.

I film di questa sera mercoledì 20 marzo 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film horror del 2022, di Jaume Balaguerò, Venus, con Ester Expòsito, Inés Fernàdez. Dopo aver rubato una borsa piena di soldi, Lucia chiede ospitalità a sua sorella Rocio. Ma la palazzina in cui Rocio vive con la figlioletta Alba è infestata da una forza soprannaturale.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2020, di Roger Michell, Il ritratto del Duca, con Jim Broadbent. Londra, 1961. Il tassista 60enne Kempton Bunton ruba alla National Gallery il ritratto “Duca di Wellington”. Bunton chiede un singolare riscatto: il governo deve investire di più nella cura degli anziani.

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 2012, di Nicholas Jarecki, La frode, con Richard Gere, Susan Sarandon. Robert Miller ha costruito il suo impero finanziario attraverso una serie di speculazioni illegali. Ora deve vendere prima che vengano a galla tutti gli illeciti commessi.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2021, di James Gunn, The Suicide Squad – Missione suicida, con Margot Robbie, Idris Elba. Una nuova sfida attende Argus, l’ente governativo segreto gestito da Amanda Walter e formato da una task force di terribili criminali tra cui Bloodsport e Harley (Margot Robbie). Questa volta vengono scaricati su un’isola remota a caccia di nemici in una delicata missione di ricerca e distruzione.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 1998, di Nora Ephron, C’è post@ per te, con Meg Ryan, Tom Hanks, Greg Kinnear. Kathleen ha una piccola libreria per bambini, Joe è il proprietario di un’importante catena di bookstore. I due si detestano, ma senza saperlo diventano amici su una chat.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2013, di Riccardo Scamarcio, Una piccola impresa meridionale, con Riccardo Smamarcio, Rocco Papaleo. Costantino, spretato per amore, torna al paese natìo. Lì, per evitare lo scandalo, la madre lo manda a vivere in un faro. Lui, però, non rimarrà solo per molto tempo.

Stasera in tv mercoledì 20 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Francois Ozon, Mon crime – La colpevole sono io, con Nadia Tereszkiewicz. Parigi, Anni 30. L’attrice Madeleine è accusata dell’omicidio di un produttore cinematografico. Grazie all’aiuto di un’amica avvocato dimostra che si è trattato di legittima difesa.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Anne Fletcher, Step Up, con Jenna Dewan, Channing Tatum. Nora, prima ballerina di una scuola esclusiva, cerca un nuovo partner per il saggio finale. Il prescelto è Tyler, un ragazzo di strada con problemi giudiziari ma con un grande talento.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Guy Ritchie, Operation Fortune, con Jason Statham, Hugh Grant. La spia dell’MI6 Orson Fortune e il suo team di agenti reclutano una star di Hollywood affinché li aiuti in una missione sotto copertura: fermare la vendita di un nuovo tipo di armi mortali.