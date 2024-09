Constellation: trama, cast, personaggi e curiosità della nuova serie AppleTv+

Constellation su AppleTv+ è online con i primi 3 episodi, seguiti da una puntata a settimana fino al 27 marzo. Constellation si affianca ad altre serie di fantascienza prodotte da AppleTv+ come For All Mankind, Invasioni e Silo.

Constellation: le puntate, cast e protagonisti della serie su AppleTv+

I protagonisti di Constellation su AppleTv+ sono Noomi Rapace, Jonathan Banks e James D’Arcy. L’attrice scandinava Noomi Rapace interpreta Jo, un’astronauta in missione spaziale.

La Rapace è nota soprattutto per il ruolo di Lisbeth Salander nella versione originale svedese di Uomini che odiano le donne e nei suoi sequel. Ha recitato anche in Prometheus, in Seven Sisters e in Lamb, tutte pellicole con connotazioni fantascientifiche.

Il candidato all’Emmy Jonathan Banks interpreta Henry Caldera, un ex astronauta che ha creato un dispositivo per studiare la materia a gravità zero. Banks ha ottenuto il plauso della critica grazie al ruolo di Mike Ehrmantraut nella serie di culto Breaking Bad. Ha, poi, ripreso il ruolo nello spin-off Better Call Saul e nel film sequel El Camino: A Breaking Bad Movie.

James D’Arcy interpreta Magnus, il marito di Jo. Visto in Oppenheimer e Dunkirk, l’attore inglese è conosciuto soprattutto per il ruolo di Edwin Jarvis nella serie di supereroi Agent Carter. Ha ripreso questo ruolo in Avengers: Endgame. Ha recitato anche nelle serie inglesi Broadchurch, Secret Diary of a Call Girl e Homeland.

La trama di Constellation

Constellation su AppleTv+, serie in otto parti, si è presentata per la prima volta al pubblico con un trailer a gennaio, intitolato “Una catastrofe nello spazio. Follia sulla Terra”.

Constellation segue l’astronauta scandinava Jo Ericsson, che lavora sulla Stazione Spaziale Internazionale con un gruppo di studiosi dello spazio. In seguito a un misterioso incidente, Jo torna sulla Terra dall’amata figlia Alice, ma ha l’impressione che la bambina non sia veramente sua figlia.

Anche altri dettagli sono strani, addirittura il fedele marito e i colleghi le sembrano ostili. La donna fatica a distinguere tra realtà e allucinazioni e teme di impazzire. La verità è destinata a rivelarsi incredibile. Il fascino principale di Constellation deriva dall’esplorazione dei misteri del mondo fantascienza.

Lo show affascina il pubblico soprattutto grazie alla linea narrativa che si concentra su Jo e Alice. Constellation su AppleTv+ mira infatti a raccontare una commovente storia di affetto filiale. Le due intraprenderanno un viaggio insieme per scoprire la verità.

Gli showrunner della serie

Showrunner di Constellation su AppleTv+ è Michelle McLaren, famosa per aver contribuito alla realizzazione della serie Breaking Bad. Lei ha anche diretto i primi due episodi della serie fantascientifica di Apple Tv+. Tra i suoi lavori più importanti figurano anche diversi episodi di X-Files. Ha inoltre diretto le puntate di serie come The Walking Dead, Il trono di spade, Westworld, Better Call Saul e The Morning Show.

Il drammaturgo, sceneggiatore e attore britannico Peter Harness ha ideato e sceneggiato la serie di Apple Tv+ e funge anche lui da showrunner della serie. Harness è noto soprattutto per aver scritto le sceneggiature di Doctor Who e di Wallander, la serie con Kenneth Branagh nei panni di un detective.

La produzione e le location

Harness e MacLaren sono anche produttori esecutivi di Constellation, rispettivamente con le loro case di produzioni Haunted Barn Ltd. e MacLaren Entertainment. Girata per lo più in Germania, Constellation è prodotta da Turbine Studios e Haut et Court TV per Apple Tv+.

La regia

I registi candidati all’Oscar Oliver Hirschbiegel e Joseph Cedar sono accreditati per aver firmato la regia di alcune puntate di Constellation su AppleTv+ Cedar è noto soprattutto per aver scritto e diretto il film del 2016 Norman, diretto da Richard Gere, e la miniserie Our Boys, mentre tra i lavori più noti di Hirschbiegel figurano Invasion e Borgia.