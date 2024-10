Don Matteo 14 rinviato in autunno per l’Europa League: la scelta Rai a pochi giorni dalla messa in onda

Era uno dei titoli di punta della programmazione di Rai 1, ma i tanti fan dovranno attendere fino al prossimo autunno. La TV di Stato ha optato per il rinvio di Don Matteo 14, storica fiction con Nino Frassica e Raoul Bova, a pochi giorni dalla messa in onda.

Don Matteo 14 rinvio, spazio all’Europa League

La stagione 14 di Don Matteo, produzione originale della Lux Vide, sarebbe dovuta iniziare su Rai 1 il prossimo 4 aprile. Poche ore fa, però, è arrivata la notizia del rinvio. La scelta è da attribuire alla presenza nei palinsesti della rete ammiraglia della TV di Stato del calcio. Il prime time del giovedì, che avrebbe dovuto ospitare la fiction, con ogni probabilità accoglierà le partite di Europa League.

Nel torneo sono ancora in corsa la Roma, il Milan e l’Atalanta, qualificate ai quarti di finale. La Rai, come avvenuto lo scorso anno per le semifinali e la finale, dovrebbe trasmettere in chiaro, ogni settimana, il match di una delle compagini italiane.

Don Matteo 14 rinvio, la decisione della Rai lascia più di qualche perplessità

Il rinvio di Don Matteo 14 lascia più di qualche perplessità, soprattutto per le tempistiche con le quali è arrivato. Posticipare una delle fiction più forti dal punto di vista degli ascolti a soli dieci giorni dall’inizio è senz’altro una mossa sbagliata. In primis per motivi di palinsesti.

L’Europa League, infatti, andrebbe in onda su Rai 1 per quattro settimane, ovvero l’11 e il 18 aprile, oltre al 2 e al 9 maggio. Delle dieci puntate previste di Don Matteo 14, dunque, solo quattro non sarebbero potute andare in onda nella classica collocazione del giovedì. Appare difficile credere che non ci fossero altre prime serate libere nelle quale trasmettere tali episodi.

Ma se il rinvio di Don Matteo 14 era obbligatorio, allora poteva e doveva essere fatto prima, senza arrivare quasi a ridosso della messa in onda. L’Atalanta, il Milan e la Roma, d’altronde, hanno strappato il pass per i quarti di finale lo scorso 14 marzo, ovvero otto giorni fa.

Stop anche per Gerri, sostituito dalle repliche di Makari

Quello di Don Matteo 14 non è l’unico rinvio arrivato in casa Rai. La novità Gerri, fiction poliziesca con protagonista Giulio Beranek, sarebbe dovuta iniziare domenica 7 aprile. La TV di Stato, però, ha deciso di rinviare il titolo alla stagione 2024-2025. Al suo posto, in pieno periodo di garanzia, dovrebbero arrivare delle repliche. Infatti, dovrebbe essere riproposta la prima stagione di Makari, trasmessa per la prima volta nel marzo del 2021.