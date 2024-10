Grande Fratello, la semifinale del 21 marzo: Perla e Simona in finale, eliminati Garibaldi e Falsone

Giovedì 21 marzo si è svolta la semifinale del Grande Fratello. La puntata, condotta da Alfonso Signorini, è andata in onda su Canale 5. Nella lunga diretta ci sono state ben tre eliminazioni, mentre due nuove concorrenti hanno raggiunto la finale.

Grande Fratello 21 marzo, chi sono le finaliste

Al Grande Fratello del 21 marzo, dunque, il pubblico a casa ha eletto due nuove finaliste. Entrambe sono entrate nella Casa a trasmissione in corso.

La prima è Perla Vatiero, nello show dal 16 novembre, quando aveva raggiunto l’ex fidanzato Mirko Brunetti, con il quale aveva partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Vatiero, nel televoto per accedere alla finale con Greta e Giuseppe, ha vinto con il il 46% delle preferenze.

La seconda finalista eletta al Grande Fratello del 21 marzo è Simona Tagli. L’ex showgirl è entrata a far parte dell’edizione del reality il 5 febbraio, ma sin da subito è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico. Nella semifinale ha avuto la meglio contro Sergio e Federico, trionfando con il 44% dei voti.

Chi sono i tre eliminati

Durante il Grande Fratello del 21 marzo ci sono state tre eliminazioni. La prima è quella di Alessio Falsone, che ha perso nella nomination contro Simona Tagli e Federico.

Anche quest’ultimo, più tardi nella serata, ha dovuto varcare la porta rossa, risultando il meno votato nel già citato televoto con Sergio e Simona. Infine, fra lo stupore generale di tutti, è stato condannato all’eliminazione anche Giuseppe Garibaldi, che ha perso la sfida a tre con Perla e Greta.

Grande Fratello 21 marzo, nuovo faccia a faccia tra Mirko e Perla

Al Grande Fratello c’è stato l’ennesimo faccia a faccia dell’edizione fra Mirko e Perla. I due si sono chiariti dopo quanto è accaduto la scorsa settimana, quando lei si è ingelosita nel vedere alcune immagini che ritraevano l’ex compagno ad un party.

Falsone, durante il Grande Fratello del 21 marzo, non ha risparmiato critiche a Massimiliano Varrese. A suo dire, l’attore non meritava, la scorsa settimana, di arrivare in finale. Varrese ha risposto a tono, definendo Alessio “un arrogante”. Federico, in seguito, ha ricevuto la sorpresa da parte dell’amica speciale Junji, originaria della Corea e che si sta prendendo cura dei gatti del modello. Infine, Signorini ha aperto il televoto fra Sergio, Greta e Letizia. La persona più votata sarà finalista, mentre gli altri dovranno abbandonare lo show. L’esito della nomination sarà comunicato in apertura della finale del Grande Fratello, in onda lunedì 25 marzo.