Blindati Viaggio nelle carceri, il 22 marzo su Dmax la seconda puntata con Luigi Pelazza

Venerdì 22 marzo, in prima serata su Dmax, è in onda la seconda puntata di Blindati Viaggio nelle carceri. Il programma è in onda a partire dalle ore 21:15.

Blindati Viaggio nelle carcere 22 marzo, il conduttore è Luigi Pelazza

La prima edizione di Blindati Viaggio nelle carceri è composta da un totale di sei puntate. Esse hanno una durata di circa un’ora. Il format è una produzione originale di MRK Productions, che lo ha realizzato per la Warner Bros. Discovery. Ogni appuntamento, inoltre, è visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione di Discovery+.

Il padrone di casa di Blindati Viaggio nelle carceri è Luigi Pelazza. Quest’ultimo è un volto molto noto nell’ambito delle inchieste televisive. Da tempo, infatti, è uno degli inviati de Le Iene. Nella trasmissione di Italia 1 si è spesso occupato di truffe, di tossicodipendenza e di mafia.

Il programma è girato all’interno di uno studio ed è realizzato con l’ausilio di una tecnologia sperimentale. Essa permette di mixare le immagini riprese da Pelazza con delle animazioni, creando degli ambienti carcerari tridimensionali.

Un viaggio all’interno di alcuni dei penitenziari più duri al mondo

Blindati Viaggio nelle carceri, in onda il 22 marzo con il secondo appuntamento, permette al pubblico di entrare all’interno di alcuni dei penitenziari più duri al mondo. Dal Brasile all’Est Europa, passando per le Filippine: le telecamere del format, tramite Luigi Pelazza, raccontano la vita dei carcerati. Essi, molto spesso, non hanno nulla da perdere, in quanto condannati a morte o all’ergastolo.

Come sottolineato da Pelazza, quello all’interno del carcere è una sorta di mondo a sé, in cui a dominare sono i conflitti, lo stress e le umiliazioni continue. Il tutto in una condizione di sovraffollamento.

In Blindati Viaggio nelle carceri è proposto un focus sulle persone che abitano nei penitenziari. In primis i reclusi, che scontano le loro pene e, al tempo stesso, lottano per non soccombere. Ma con il termine Blindati ci si riferisce anche alle guardie, che hanno a che fare quotidianamente con pericolosi criminali e con gang.

Blindati Viaggio nelle carceri 22 marzo, tappa in Ucraina

La scorsa settimana, Blindati Viaggio nelle carceri aveva accompagnato il pubblico all’interno del carcere di Zenica, in Bosnia. Questa settimana, invece, Luigi Pelazza si trova in Ucraina, paese impegnato da tempo in una sanguinosa guerra contro la Russia. Nello Stato dell’est Europa, il padrone di casa è nel penitenziario di Zytomyr, nel quale i reclusi sono suddivisi in tre differenti gruppi, a seconda della loro pericolosità.