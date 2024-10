Stasera in tv martedì 26 marzo 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 26 marzo 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Duilio Giammaria, Petrolio. Su Canale 5, la fiction Incastrati 2, con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Marianna Di Martino.

Su Rai1, alle 21.30, la seconda puntata della fiction Studio Battaglia 2, con Lunetta Savino, Barbora Bobulova, Giorgio Marchesi, Miriam Dalmazio. Nina (Miriam Dalmazio) nasconde un segreto che rischia di farle mettere tutto in discussione; l’unico di cui si fida è Giorgio, ricoverato in ospedale. Nello stesso tempo lei e Anna si occupano del caso di un padre che non vuole più pagare l’assegno di mantenimento al figlio trentenne.

Su Rai2, alle 21.20, il talent Dalla strada al palco. Nek presenta la finale della terza edizione. Anche quest’anno il talent riservato agli artisti di strada ha offerto al pubblico esibizioni indimenticabili e storie appassionanti. Il vincitore di questa sera succederà al chitarrista Emanuel Victor e alla pittrice Laura Calafiore nell’Albo d’oro del programma.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Petrolio. In onda dal 2013 il programma di Duilio Giammaria è nato per raccontare al grande pubblico televisivo le grandi risorse, spesso poco valorizzate, del nostro Paese. E’ poi diventato una trasmissione di attualità a tutto tondo che alle chiacchiere da talk show preferisce i grandi reportage.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. “Posso contare su una grande squadra, affiatata e appassionata, quella che è venuta con me dalla Rai e quella che ho trovato qui. A partire dai tecnici dello studio, tutte persone preziose per realizzare un clima di equilibrio e di tranquillità”: così Bianca Berlinguer commenta i suoi primi mesi a Mediaset.

Su Canale 5, la fiction Incastrati 2, con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Marianna Di Martino. Episodio 1. Salvo (Salvo Ficarra) e Valentino (Valentino Picone) investono con il loro furgone “Padre Santissimo” Martorana; subito dopo vengono raggiunti da Tonino “Cosa Inutile” Macaluso, che punta una pistola contro di loro e li sequestra.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Tra un’inchiesta e un’intervista, tra uno scherzo e un monologo, Veronica Gentili è sempre più a suo agio nel ruolo di conduttrice del programma di Davide Parenti. Le danno una mano ogni martedì sera tre comici dallo stile inconfondibile: Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. I toni quasi sempre pacati, lo stile del conduttore e gli ospiti di spicco hanno fatto di questo talk un punto di riferimento settimanale. E anche stasera Giovanni Floris potrà contare anche sui sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Ravenna in caccia del miglior locale del centro storico. In lizza: Antica Bottega di Felice, Trattoria Al Cerchio, Corte Cabiria, Ristorante Al Cairoli. E per la categoria Special il premio va ai migliori cappelletti al ragù.

Su Nove, alle 21.25, Faking It – Bugie criminali. Nella puntata di stasera Pino Rinaldi ripercorre il tragico naufragio della Costa Concordia del 13 gennaio 2012. Sotto la lente d’ingrandimento la personalità e gli errori commessi dal comandante Francesco Schettino, condannato a 16 anni.

Su 20 Mediaset, alle 21.20, Calcio: Spagna – Brasile. Dopo Francia – Germania di tre giorni fa, anche stasera un’altra amichevole di lusso. Le “Furie rosse” allenate da Luis de la Fuente affrontano la nazionale brasiliana, una delle più titolate al mondo e l’unica ad aver vinto 5 mondiali.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Nuova puntata del programma condotto da Flavio Montrucchio. Anche oggi due coppie di single s’incontrano per la prima volta. Tra gli altri c’è Laura, una donna sportiva e in cerca di un uomo con cui condividere le sue poche serate libere.

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2011, di Gavin O’Connor, Warrior, con Tom Hardy, Joel Edgerton. Tommy torna a casa dopo quattordici anni per chiedere a suo padre di aiutarlo ad allenarsi: vuole partecipare a “Sparta”, la più grande competizione di arti marziali che sia stata mai organizzata.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Jacques Audiard, Un sapore di ruggine e ossa, con Marion Cotillard. La storia d’amore tra Alì, un ex pugile in difficoltà economiche, e Stephanie, un’istruttrice di orche che, a causa di un incidente durante uno spettacolo, ha perso le gambe.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 2008, di Ed Harris, Appaloosa, con Jeremy Irons. New Mexico 1882. Bragg, uno spietato ranchero, spadroneggia ad Appaloosa, piccola comunità di cercatori d’oro. Lo sceriffo Cole e il suo vice si assumono l’incarico di assicurare l’uomo alla giustizia.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2020, di Ric Roman Waugh, Greenland, con Gerard Butler, Morena Baccarin. Una cometa si sta avvicinando pericolosamente alla Terra. John, assieme all’ex moglie Allison e al figlio Nathan, affronta un viaggio disperato verso un possibile rifugio.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2004, di Steven Spielberg, The Terminal, con Tom Hanks. Viktor Navorski atterra negli Stati Uniti mentre nel suo Paese è in atto un colpo di Stato. L’uomo non può rimpatriare, ma nemmeno entrare in America. Così l’aeroporto diventerà la sua casa.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2023, di Cal Brunker, Paw Patrol: il super film. Una meteora magica si schianta su Adventure City, donando superpoteri a Tot e ai suoi amici. I Super Cuccioli sono pronti per affrontare il loro acerrimo nemico, il Sindaco Humdinger.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Louis Leterrier, Fast X, con Vin Diesel. Questa volta Dominic e la sua famiglia devono difendersi da uno spietato avversario: è Dante, il figlio del narcotrafficante Hernan Reyes, che vuole vendicarsi per la morte del padre nel modo più abietto.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Nicolas Bedos, Masquerade- Ladri d’amore, con Pierre Niney. Adrien, ex ballerino, consuma la sua gioventù in Costa Azzurra, in compagnia di Martha, un’anziana gloria del cinema. Ma le cose cambiano quando conosce l’affascinante Margot.