Grande Fratello 2024, il bilancio: edizione anonima nei contenuti e flop negli ascolti (tranne della finale)

Lunedì 25 marzo è terminata la lunghissima edizione del Grande Fratello 2024 e, dunque, è tempo di un bilancio. Il reality show, in questa stagione televisiva, ha subito un importante rinnovamento rispetto allo scorso anno. I risultati, però, non sono quelli sperati.

Grande Fratello 2024 bilancio, l’introduzione dei non famosi non ha giovato al reality

La principale novità dell’edizione 2024 del Grande Fratello è, senza dubbio, l’introduzione dei concorrenti non famosi. Potenzialmente, tale elemento avrebbe dovuto dare un valore aggiunto allo show, rendendolo più interessante ed imprevedibile. In realtà, però, ha portato pochi benefici, almeno dal punto di vista dei contenuti.

Molti dei partecipanti dell’edizione 2024 del Grande Fratello sono rimasti nell’anonimato. Le (poche) dinamiche del reality sono state animate dai vip della Casa. Su tutti Beatrice Luzzi, che al di là del risultato finale è probabilmente la vera vincitrice di questa edizione. L’emblema della pochezza di contenuti del GF 2024 è ben rappresentata dalla storia d’amore fra la vincitrice Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Il percorso nello show dei due, fra ripetuti confronti, scontri ed ingressi nel loft, si è di fatto limitato esclusivamente al rapporto di coppia, di cui si è parlato quasi in ogni puntata del prime time. Il principale argomento del Grande Fratello, dunque, è un fatto accaduto all’esterno della Casa, peraltro in un altro reality, cioè Temptation Island.

L’eccessiva lunghezza del programma e il doppio appuntamento settimanale penalizzano ulteriormente lo show

In un contesto del genere, non ha giovato alla buona riuscita del programma la sua lunga durata. Il Grande Fratello 2024 è andato in onda per sei mesi e mezzo, per un totale di quarantasette puntate da circa tre ore e mezza ciascuna. Come se non bastasse, il programma è spesso stato trasmesso con un doppio appuntamento settimanale. Tutto ciò, inevitabilmente, ha sottolineato con ancora più vigore l’assenza pressoché totale di argomenti interessanti di cui parlare.

Altro elemento da rivedere è la gestione confusionaria che Mediaset ha riservato allo show. Spesso, infatti, la trasmissione condotta da Alfonso Signorini ha cambiato la data di messa in onda, cosa che sicuramente non ha facilitato negli ascolti.

Grande Fratello 2024 bilancio, gli ascolti

Infine, il bilancio del Grande Fratello 2024 non può non tenere in considerazione gli ascolti. Da questo punto di vista, l’edizione che si è conclusa il 25 marzo è tra le meno viste di sempre. Rispetto all’anno scorso, il programma ha perso circa il 2% di share nella media delle puntate.

Dopo un buon esordio, capace di ottenere 2,9 milioni di telespettatori e il 23% di share, per il GF è iniziato un inesorabile declino. Solo in altre sei occasioni si è superato il 20% di share e la finale di ieri è l’unica puntata che ha sfondato, seppur di poco, la soglia dei tre milioni di telespettatori. In particolare, la serata conclusiva (terminata quasi alle 02:00 di notte) ha intrattenuto 3,03 milioni di telespettatori, per una share del 23,9%. Nonostante ciò ha comunque perso contro la concorrenza di Lolita Lobosco, che con l’ultima puntata della terza stagione ha sfiorato i 5 milioni di telespettatori con il 27% di share.