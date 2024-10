Grande Fratello 2024, la vincitrice è Perla Vatiero: chi è, carriera, percorso nella Casa

Lunedì 25 marzo, dalle 21:40 su Canale 5, è andata in onda la finale del Grande Fratello 2024, che ha incoronato come vincitrice Perla Vatiero. Il reality show, anche per l’appuntamento conclusivo, è condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco ci sono l’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, che cura le pagine social della trasmissione. I finalisti sono Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero, Rosy Chin e Simona Tagli. A loro, in apertura di serata, si aggiunge uno fra Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Letizia Petris, attualmente in nomination.

Grande Fratello 2024 Perla Vatiero, l’esito del televoto

Inizia la finale del Grande Fratello 2024. Si parte con una clip in cui Cesara e Alfonso si improvvisano tecnici. In studio, invece, alcuni ex concorrenti di questa edizione ballano sulle note di Se t’amo t’amo di Rosanna Fratello e Non voglio mica la luna di Fiordaliso.

Signorini si collega con la Casa e saluta i finalisti. Essi descrivono con una sola parola la loro esperienza nella trasmissione. Il padrone di casa chiude il televoto e comunica subito l’esito: il sesto ed ultimo finalista è Letizia con il 54%. Eliminati, invece, Greta con il 9% e Sergio con il 37%.

Durante la diretta si svolgono due sfide al televoto. Nella prima si fronteggiano Massimiliano, Rosy e Beatrice. La seconda, invece, è animata da Letizia, Perla e Simona. I meno votati di ogni manche saranno eliminati. Signorini apre il televoto fra Luzzi, Varrese e Chin.

Nella finale del Grande Fratello 2024, Massimiliano riceve una sorpresa della ex moglie Valentina e dalla figlia Mia. Altra clip sui momenti salienti dell’edizione del reality. Il conduttore accoglie in studio Giuseppe Garibaldi, che racconta quanto il programma lo abbia aiutato a crescere. In seguito, sorpresa per Beatrice Luzzi, che riabbraccia l’ex compagno Alessandro e i figli.

Gli esiti dei due televoti

Nella finale del Grande Fratello 2024 c’è una sorpresa per Rosy Chin, che incontra i figli e il marito. In studio sono accolti Greta e Sergio, eliminati a inizio puntata. Clip sulla loro storia d’amore. Il presentatore chiude il televoto e legge l’esito: l’eliminato è Massimiliano Varrese. Contestualmente è aperta la nomination fra Perla, Letizia e Simona.

Alfonso Signorini lancia la sorpresa di Perla, che può ricongiungersi con Mirko. Lui prima le scrive una lettera, in cui è ripercorsa la loro tumultuosa storia d’amore. Poi la invita ad andare nel Tugurio, dove si lasciano andare a un lungo bacio. Brunetti: “Sono orgoglioso di te, molte donne si sono riviste nelle tue gesta. Non pensare mai più che non vali nulla“.

Sketch fra Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, con il conduttore che scherza: “Da opinionista a conduttrice è un attimo, io ne so qualcosa. Ciao Ilary!“. Altra sorpresa, questa volta per Simona Tagli, che abbraccia la mamma Luisa. Tantissime clip stasera: ora è in onda quella dedicata al percorso di Varrese, che è arrivato in studio. Oramai è mezzanotte e mezza ed è stato comunicato solo il sesto classificato. C’è la sorpresa a Letizia, che incontra la mamma Sara. Finalmente è reso noto il responso del televoto: la quinta classificata è Letizia. Molti ex concorrenti protestano per l’uscita di Letizia. Nella finale del Grande Fratello 2024, Alfonso apre il televoto fra Luzzi, Vatiero, Tagli e Chin. Le due meno votate lasciano il programma. Le altre, invece, si fronteggiano nel duello decisivo per la vittoria.

Grande Fratello 2024 Perla Vatiero, le ultime schermaglie fra le finaliste

Nella finale del Grande Fratello del 2024, le quattro finaliste devono fare il nome della persona che, secondo loro, non merita di vincere il programma. Secondo Rosy, Luzzi e Vatiero a non meritare il trionfo è Tagli, essendo entrata da poche settimane. Simona, invece, fa il nome di Chin, con la quale non ha avuto rapporti. È chiuso anche il penultimo televoto: la quarta classificata è Simona Tagli. La terza, invece, è Rosy. Il duello finale è fra Perla e Beatrice, che ora sono le protagoniste del sempre suggestivo momento dello spegnimento delle luci del loft di Cinecittà. Best off dell’avventura delle concorrenti, che poi arrivano nello studio. Alfonso Signorini chiude il televoto e comunica l’esito: la vincitrice del Grande Fratello 2024 è Perla Vatiero con il 55% dei voti.

Grande Fratello 2024 Perla Vatiero, chi è la vincitrice

Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello 2024, è entrata nella Casa lo scorso 16 novembre. All’epoca, aveva raggiunto nel reality l’ex fidanzato Mirko Brunetti, con il quale, ora, si è ricongiunta. È rimasta nel programma per 130 giorni, durante i quali è riuscita a farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico, dimostrando grande carattere e determinazione. Con il trionfo nello show porta a casa 100 mila euro, metà dei quali saranno devoluti in beneficenza.