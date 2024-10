Stasera in tv mercoledì 27 marzo 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 27 marzo 2024. Su Rai2, gli ultimi episodi della fiction Mare fuori 4. Su Italia 1, il film thriller, Joker, con Joaquin Phoenix.

Stasera in tv mercoledì 27 marzo 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, gli ultimi due episodi della fiction Mare fuori 4. Il primo episodio s’intitola, “Tenere accesa la speranza”. Sofia decide di non fare rapporto su Beppe, ma Kubra viene momentaneamente trasferita all’IPM di Torino. Massimo decide di licenziarsi, mentre Lino (Antonio De Matteo) tenta di aiutare Silvia a dimostrare la sua innocenza. A seguire, il secondo episodio, “Il regalo”.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? A settembre Federica Sciarelli taglierà il traguardo dei 20 anni di conduzione. Prima di lei, a partire dal 1989, il longevo programma di Rai3 ha avuto sette padroni di casa: Donatella Raffai, Paolo Guzzanti, Luigi Di Majo, Alessandra Graziottin, Giovanna Milella, Marcella De Palma e Daniela Poggi.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè presenta il documentario “Duilio Cambellotti – Arte senza fine” di Claudia Pampinella che racconta il percorso artistico di Cambellotti, eclettico artista romano che si accostò dapprima all’Art Nouveau e poi al Futurismo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Le difficoltà incontrate ogni giorno dai cittadini nel prenotare una visita specialistica o un esame con il Sistema Sanitario Nazionale preoccupano Mario Giordano, che a questo problema dedica ampie pagine del suo programma settimanale, in onda con successo dal 24 settembre 2018.

Su Canale 5, alle 21.20, la prima puntata della fiction Vanina – Un vicequestore a Catania, con Giusy Buscemi. Catania. Il vicequestore Vanina Guarrasi (Giusy Buscemi) indaga con la sua squadra sul ritrovamento sospetto di alcune pillole nelle vaschette di una famosa gelateria. Si tratta di un fatto del tutto insolito e curioso che si rivelerà essere la premessa di un delitto ben più complesso.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Inchieste da fermo. Quarta e ultima di quattro puntate del talk di Federico Rampini. Il titolo è “La speranza africana”. Dopo i candidati alla Casa Bianca e lo sguardo all’India, il giornalista esplora il continente nero, pronto a rinascere grazie alle sue risorse.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent – Best Of. Una selezione dei migliori concorrenti delle puntate andate in onda di questa edizione e che si sono esibiti davanti alla giuria, formata da Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Khaby Lame.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Le tre coppie si riuniscono e si confrontano sulle rispettive relazioni. Stefania, ad esempio si sente a disagio a casa di Roberto. Gli esperti, tra cui il coaching Andrea Favaretto, sono a disposizione per un consulto.

I film di questa sera mercoledì 27 marzo 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film drammatico del 2020, di Francesco Bruni, Cosa sarà, con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina. Al regista Bruno Salvati (Kim Rossi Stuart), separato dalla moglie e padre di due figli, il 17enne Tino e la 20enne Adele, viene diagnosticata una grave malattia che richiede l’intervento di un donatore. E così tutti i suoi rapporti familiari vengono rimessi in discussione, compreso quello con il padre.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Claus Drexel, Sotto le stelle di Parigi, con Mahamadou Yaffa, Catherine Frot. Parigi. Christine, una clochard che ha perso amici e famiglia, farà di tutto per ritrovare la mamma di un bambino immigrato e rimasto solo nella capitale francese.

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Todd Phillips, Joker, con Joaquin Phoenix, Robert De Niro. 1981: Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) depresso e deriso dal prossimo, tira a campare facendo il clown. Un giorno, aggredito in metro da tre giovani e arroganti manager, estrae la pistola e li uccide. Incredibilmente, l’opinione pubblica di Gotham City prende le sue difese: nasce il mito del “clown killer”.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 2000, di Robert Zemeckis, Le verità nascoste, con Harrison Ford, Michelle Pfeiffer. Claire percepisce inquietanti presenze nella villa sul lago dove vive. Il marito Norman cerca di convincerla che le sue paure sono frutto del trauma subìto dopo un incidente, ma…

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di spionaggio del 1996, di Brian De Palma, Mission: Impossible, con Tom Cruise, Ving Rhames. Sopravvissuto a una missione a Praga, costata la vita a quasi tutta la sua squadra, l’agente Hunt è sospettato di tradimento. Per discolparsi, decide di violare i computer della Cia.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Stephen Frears, Vittoria e Abdul, con Alì Fazal, Judi Dench. Un giovane indiano di fede musulmana viene assunto come servitore alla corte della regina Vittoria. Tra lui e la sovrana nascerà un profondo rapporto di stima e amicizia.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2003, di Peter Chelsom, Shall We Dance? con Richard Gere, Jennifer Lopez. John decide di iscriversi ad un corso di ballo senza dirlo alla moglie. Mentre la passione per la danza lo coinvolge sempre più, lei inizia a sospettare che abbia un’amante.

Stasera in tv mercoledì 27 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Woody Allen, Un colpo di fortuna, con Lou de Laage. Fanny e Jean sono una coppia all’apparenza perfetta. Quando Fanny incontra l’ex compagno Alain, i due iniziano a vedersi con molta frequenza, avvicinandosi sempre di più.