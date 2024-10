Incastrati 2, il 26 marzo la prima puntata su Canale 5: trama e cast della serie con Ficarra e Picone

Canale 5, martedì 26 marzo, propone su Canale 5 la prima puntata di Incastrati 2. La serie, appartenente al genere commedia, ha come protagonisti Ficarra e Picone ed è in onda dalle 21:25.

Incastrati 2 prima puntata, regista e dove è girata

Incastrati 2 è una produzione originale di Tramp Limited. La fiction è ideata e diretta da Ficarra e Picone. I due, inoltre, sono anche gli sceneggiatori della serie. In tale ruolo, oltre a loro, ci sono Maddalena Ravagli, Fabrizio Testini e Leonardo Fasoli.

Le riprese di Incastrati 2 si sono svolte in Sicilia, nei pressi della città di Palermo. La seconda stagione della serie ha debuttato su Netflix nel marzo dell’anno scorso ed è composta da sei episodi dalla durata di circa 35 minuti ciascuno. Canale 5 ha deciso di suddividere gli appuntamenti in due prime serate, previste martedì 26 e mercoledì 28 marzo.

Incastrati 2 prima puntata, la trama

Nel corso della prima puntata di Incastrati 2, Salvo e Valentino rischiano la vita. Con il loro furgone, infatti, hanno involontariamente investito il boss della mafia Padre Santissimo. Per tale motivo, Tonino minaccia di ucciderli. L’organizzazione Cosa inutile, per punirli, li sequestra.

In seguito, durante Incastrati 2, Salvo è costretto ad intraprendere un lungo e pericoloso viaggio alla ricerca del dottor Tantillo. È lui, infatti, l’incaricato a visitare Padre Santissimo, rimasto ferito in seguito al sinistro.

Spoiler finale

Nella prima puntata di Incastrati 2, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 26 marzo, le cose sono destinate a precipitare velocemente. I muratori che la polizia aveva interrogato in relazione all’omicidio (non ancora risolto) di Gambino sono stati uccisi. Tonino obbliga i due protagonisti a scoprire qualche informazione su tale assassinio, minacciando una persona a loro molto cara. Infine, per Salvo e Valentino non mancano i problemi sentimentali. Il tentativo del primo di fare pace con Ester non va come aveva previsto. La poliziotta Agata, invece, inizia a rivalutare l’offerta che ha ricevuto da Valentino.

Incastrati 2 prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della prima puntata di Incastrati 2, in onda il 26 marzo nel prime time di Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity.