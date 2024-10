Amici 2024, la seconda puntata del Serale: eliminati Nicholas e Giovanni

Sabato 30 marzo, dalle 21:30 su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici 2024. Alla conduzione c’è Maria De Filippi. Anche questa settimana si fronteggiano tre squadre: la prima è composta da Alessandra Celentano con Rudy Zerbi, la seconda da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e la terza da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A giudicare le esibizioni ci sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Nell’appuntamento è prevista una doppia eliminazione ed è confermato il momento dedicato al guanto di sfida tra professori. Gli ospiti della serata sono Ermal Meta e la comica Barbara Foria.

Amici 2024 Serale seconda puntata, le prime esibizioni

Inizia la seconda puntata del Serale di Amici 2024. Entrano in studio i giudici, che sorteggiano il primo team impegnato nelle sfide. Si tratta di quello guidato da Raimondo Todaro ed Anna Pettinelli, che sfidano Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Si parte con un guanto di sfida che oppone Martina a Mida.

A proporlo è la prof della cantante, che afferma: “Al Serale vorrei sentire cantare senza effetti ed aiutini, a cappella nella prima parte e in seguito su base ma senza autotune“. Lorella Cuccarini e Mida hanno rifiutato la prova e anche i giudici sono dello stesso avviso, che descrivono non equa la prova, nonostante le vibranti proteste di Anna Pettinelli.

Eliminato Nicholas

Il primo faccia a faccia della seconda puntata del Serale di Amici 2024 è fra Martina e Nicholas. La prima canta Imagine, il secondo balla un pezzo di hip hop. Vince la cantante. Prosegue Gaia vs Mida: la ballerina danza sulle note di Canzone, lui risponde con la cover di Chiamami ancora amore. Giufrè vota Gaia, ma Bravi e Malgioglio danno il punto a Mida.

Per la sfida decisiva, Todaro propone il guanto di sfida basato sul flamenco fra Giovanni e Nicholas. Il professore Lo e il suo giudice accettano il confronto. Dopo tante discussioni, il punto (e la vittoria) è assegnato a Todaro e Pettinelli. I due mandano al ballottaggio per l’eliminazione diretta Nicholas, Lucia e Sarah.

Alla fine, l’eliminato della seconda puntata del Serale di Amici 2024 è Nicholas, che riceve da Malgioglio la proposta di lavorare al videoclip del suo prossimo singolo. Il giovane è ricoperto di complimenti dalla conduttrice per il comportamento avuto nella scuola. Inoltre, è offerta al ballerino una borsa di studio di un anno da una prestigiosa accademia di danza di Roma.

Amici 2024 Serale seconda puntata, Petti-Mondo contro Zerbi-Cele

La seconda puntata del Serale di Amici 2024 va avanti. Pettinelli-Todaro, avendo vinto la prima partita, decidono di sfidare il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Si parte con un confronto di canto fra Lil Jolie e Petit. Lei canta E non finisce mica il cielo, lui Suavemente. Uno a zero per Zerbi-Cele. Il secondo faccia a faccia è un guanto sfida a base tango fra Giovanni e Dustin, che per scelta della prof Celentano ha accettato la prova.

L’esperta di danza classica, però, critica il collega perché, a suo dire, ha definito imparziale una coreografia che, invece, avvantaggia Giovanni. Il punto va a quest’ultimo. Il faccia a faccia decisivo è fra Holden e Giovanni. Il primo canta Heaven, il secondo balla un pezzo di latino.

La squadra vincente è quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che mandano al ballottaggio Gaia, Lil Jolie e Giovanni. Al ballottaggio per l’eliminazione finale va Giovanni.

Il guanto di sfida fra professori

Nella seconda puntata del Serale di Amici 2024 è il momento del guanto di sfida tra professori, questa settimana a tema latino americano. Vincono Lo-Cuccarini, che in seguito sono sfidati da Zerbi-Celentano nella terza ed ultima partita della serata. Si parte con Holden contro Mida. Il primo intona Fai rumore, il secondo Rosalina. Vince Holden. Nel secondo faccia a faccia, la ballerina Sofia è contro Petit, che realizza un medley di Little Tony. Vince la danzatrice. Infine, lo scontro decisivo è fra Dustin e Sarah. Alla fine, vince l’artista di Cuccarini-Lo. Al ballottaggio Holden, Dustin e Marisol. Quest’ultima è al ballottaggio per l’eliminazione finale con Giovanni.

In studio arriva la comica Barbara Foria, autrice di un monologo poco riuscito sull’accettazione del proprio corpo. Dopo le esibizioni dei due a rischio, ci si sposta all’interno della casetta. Maria De Filippi comunica l’esito: è eliminato Giovanni. La puntata termina con l’esibizione di Ermal Meta, ospite della serata. Finisce qui il secondo appuntamento del Serale di Amici 2024, un augurio di Buona Pasqua a tutti voi.