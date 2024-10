Coppa Italia, la programmazione tv delle semifinali di andata: il 2 aprile c’è Juventus-Lazio

Martedì 2 e mercoledì 3 aprile si disputano le semifinali di andata di Coppa Italia. La competizione, giunta alle battute finali, è in onda in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset.

Coppa Italia semifinali di andata, il martedì la sfida fra la Juventus e la Lazio

Il calendario delle semifinali di andata di Coppa Italia 2023-2024 inizia martedì 2 aprile. A partire dalle ore 21:00, infatti, è in programma il fischio di inizio della partita fra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Lazio di Igor Tudor.

Si tratta a tutti gli effetti di una rivincita: poche ore fa, lo scorso sabato 30 marzo, i due team si sono fronteggiati in campionato. In quella occasione, il match si è svolto allo Stadio Olimpico di Roma e ad aver avuto la meglio sono stati i biancocelesti.

Sia per la Juventus che per la Lazio, un trionfo in Coppa Italia sarebbe fondamentale per salvare una stagione che, al momento, è deludente. I bianconeri, terzi in classifica, sono reduci da due pareggi ed altrettante sconfitte. I laziali, invece, sono settimi in classifica e rischiano di rimanere fuori dalle competizioni europee nella prossima stagione.

Juventus-Lazio è in onda in diretta su Canale 5

La prima delle due semifinali di andata di Coppa Italia è in onda in diretta su Canale 5. La rete ammiraglia del Biscione, infatti, si collega dall’Allianz Stadium di Torino alle 20:50 circa, subito dopo la fine della versione ridotta di Striscia la Notizia!. La telecronaca dell’incontro è a cura di Massimo Callegari e Massimo Paganin. Gli inviati a bordocampo sono Alessio Conti e Gianni Balzarini.

Gli spazi pre e post partita sono condotti da Monica Bertini. Quest’ultima racconta dalle 20:00 il riscaldamento delle due squadre sul canale 20. Su Canale 5, dopo il triplice fischio, Bertini commenta i momenti salienti con Sandro Sabatini, Stefano Sorrentino, Fabrizio Ravanelli e Graziano Cesari.

Coppa Italia semifinali di andata, su Italia 1 il match tra Fiorentina e Atalanta

Mercoledì 3 aprile, sempre alle 21:00, è in programma la seconda semifinale di andata di Coppa Italia. Dall’Artemio Franchi di Firenze sono protagoniste la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Entrambe le formazioni sono in lotta per la qualificazione alle coppe europee dell’anno prossimo e, inoltre, sono ai quarti di finale rispettivamente di Conference League ed Europa League.

Fiorentina-Atalanta è trasmessa in diretta su Italia 1, che si collega dalle 20:20 per il pre partita condotto da Monica Bertini. La giornalista è al timone anche del post partita, al via sulla stessa rete alla fine del match. Gli opinionisti in studio sono Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Mino Taveri e Andrea De Marco. La telecronaca della sfida è di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. Gli inviati a bordocampo sono Monica Vanali e Daniele Miceli.

Tutte e due le semifinali di andata di Coppa Italia sono visibili anche in diretta streaming dal sito di Mediaset Infinity.