Stasera in tv martedì 25 giugno 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 25 giugno 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma inchiesta di Massimo Giletti, Ustica: una breccia nel muro

Stasera in tv martedì 25 giugno 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Euro 2024: Inghilterra-Slovenia. Ultime partite del Gruppo C, entrambe in programma alle 21.00. In chiaro su Rai1, la sfida tra Inghilterra e Slovenia, che si gioca sul campo del RheinEnergieStadion di Colonia, mentre all’Allianz Arena di Monaco di Baviera si affrontano Danimarca e Serbia, in onda in diretta esclusiva su Sky.

Su Rai2, alle 21.20, il reality Boss in incognito. Durante l’estate, a partire da stasera ogni martedì, rivediamo il reality con Max Giusti in cui gli imprenditori affrontano la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Ustica: una breccia nel muro. Dopo la serata evento su Rai1 dedicata ai 70 anni della televisione italiana, il ritorno di Massimo Giletti sul servizio pubblico prosegue su Rai3 con uno speciale, in diretta da Bologna, dedicato alla strage di Ustica del 27 giugno 1980, quando un aereo Dc-9 perse il contatto radio: a bordo, 81 persone.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. “Siamo molto soddisfatti, ma vediamo per lei prodotti e anche nuovi appuntamenti”: così Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, commenta il primo anno di Bianca Berlinguer a Rete 4, che stasera conduce la penultima puntata del suo programma di prima serata.

Su Canale 5, alle 21.20, la miniserie Bardot, con Julia de Nunez, Victor Belmondo, Noham Edje. Brigitte Bardot (Julia de Nunez), sempre più famosa e influente, riesce a far tornare a Parigi Jean-Louis Trintignant, di stanza in Germania, per fargli finire a casa il servizio militare. In seguito, durante lo show tv di fine anno, Brigitte subisce il fascino del cantante Gilbert Becaud. Nasce così un nuovo amore.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Inside. Le verità nascoste della veggente di Trevignano, la camorra, il massacro di Ponticelli, la strage di Erba, la morte di Mario Biondo, il reddito di cittadinanza: sono solo alcuni dei temi approfonditi dalla redazione di Davide Parenti negli speciali degli ultimi 10 mesi. In queste settimane ne rivediamo alcuni.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Otto e mezzo. Si avvia alla conclusione l’edizione 2023-24 del talk di Lilli Gruber. Tra le puntate più vivaci, quelle in cui gli esponenti della maggioranza, come Matteo Salvini, si confrontano con la popolare giornalista, ex parlamentare europea.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni. A Costantino della Gherardesca spetta il ruolo di tenere le redini del gioco e di raccogliere i commenti delle spose in gara, ma è lui stesso a commentare le nozze: davanti al suo schermo, seduto su un comodissimo divano.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Er: Storie incredibili. Nel primo episodio intitolato “L’incubo”, un ragazzo perde il controllo degli arti; poi, una giovane viene colpita a una gamba durante la festa del suo addio al nubilato; infine, una donna ha un infarto per via di un’anomalia alle arterie.

I film di questa sera martedì 25 giugno 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2020, di Kyle Rankin, Sotto assedio, con Isabel May. Un gruppo di studenti armati fa irruzione in un liceo, sparando a chiunque capiti sotto tiro. Zoe, grazie alle tecniche di sopravvivenza che le ha insegnato il padre, riesce a fuggire, ma poi ci ripensa.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Stéphane Brizé, In guerra, con Vincent Lindon. Una multinazionale tedesca chiude improvvisamente un suo stabilimento francese, nonostante un precedente accordo con i sindacati. I dipendenti, guidati da Laurent Amédéo, conducono una serrata protesta.

Su Iris, alle 21.10, il film western del 1968, di Jerry Thorpe, L’ultimo colpo in canna, con Glenn Ford, Arthur Kennedy. Il pistolero Lorn Warfield parte alla ricerca della moglie e delle figlie, catturate dagli indiani Apache. Lungo la strada conosce un cacciatore di taglie, con il quale si allea.

Stasera in tv martedì 25 giugno 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2017, di Simone Godano, Moglie e marito, con Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino, Marta Gastini. Sofia e Andrea sono in piena crisi e pensano al divorzio. A seguito di un esperimento scientifico di Andrea si ritroveranno improvvisamente uno dentro il corpo dell’altra.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film poliziesco del 1968, di Peter Yates, Bullett, con Steve McQueen. Il tenente della squadra omicidi Bullett deve proteggere un mafioso pentito, teste-chiave in un processo. Nonostante le precauzioni, il criminale viene ucciso. Bullett si rende conto che qualcosa non quadra.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1985, di Richard Donner, I Goonies, con Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman. Alcuni ragazzini che si fanno chiamare “Goonies” trovano la mappa di un antico tesoro. Sono decisi a trovarlo per salvare la casa di uno di loro che sta per essere demolita.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Tom Tykwer, Profumo – Storia di un assassino, con Ben Whishaw. Parigi, 1744: Grenouille nasce con un olfatto eccezionale. Apprendista profumiere, ha l’ossessione di riuscire a distillare l’essenza delle donne, ma per farlo dovrà ucciderle.