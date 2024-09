Spose in Affari, dal 19 giugno su Real Time: abiti da sposa in asta con Comello e Miccio

Mercoledì 19 giugno, in prima visione assoluta su Real Time, è in onda la prima puntata di Spose in Affari. Il format, novità della rete Discovery, è trasmesso dalle ore 21:20 circa.

Spose in Affari, chi sono i conduttori

Spose in Affari, al via il 19 giugno, rappresenta un’importante novità per Real Time anche dal punto di vista dei conduttori coinvolti. Al timone del programma, infatti, c’è la coppia composta da Enzo Miccio e Lodovica Comello.

Il primo, uno dei wedding planner più noti in Italia, è fra i volti di punta della rete Discovery, avendo partecipato a format di successo, come Abito da sposa cercasi, Wedding Planners e Ma come ti vesti?.

Comello, invece, è al suo debutto su Real Time. L’artista ha iniziato la sua carriera in qualità di cantante ed attrice, essendo nel cast della telenovela Violetta. In seguito, ha lavorato come conduttrice, guidando, fra gli altri, Singing in the car ed Italia’s Got Talent.

Come funziona il programma

Spose in Affari è una produzione originale di Blu Yazmine, che lo ha realizzato per Warner Bros. Discovery. Lo show parte dalla convinzione che ogni abito ha una sua storia. In particolare, Miccio e Comello mirano a dare una seconda vita agli abiti da sposa, dei veri e propri piccoli tesori che, spesso, sono utilizzati una sola volta e poi vengono abbandonati negli armadi.

Da qui, l’idea che sta alla base del format: mettere all’asta il proprio abito. Ciò permette a chi lo vende di guadagnare qualcosa, dando anche la possibilità a una futura sposa di trovare, a condizioni economiche vantaggiose, l’abito dei propri sogni.

Spose in Affari, tre abiti per dieci spose

In ogni puntata di Spose in Affari presenziano dieci promesse spose. Esse, decise ed agguerrite, mirano ad accaparrarsi almeno uno dei tre abiti da sposa messo all’asta. Le venditrici sono donne di ogni età e che provengono da tutta Italia. Dopo aver raccontato la loro storia, incontrano Enzo Miccio, che analizza il capo di abbigliamento, stabilendone un valore economico.

Lodovica Comello, in Spose in Affari, deve condurre le varie aste, guidando le concorrenti nell’acquisto degli abiti. In ogni appuntamento c’è il cosiddetto abito al buio. Si tratta di un vestito scovato da Miccio, che sfruttando la sua esperienza lo ha trasformato in un pezzo unico ed irripetibile.

Al termine delle aste, le spose che sono riuscite ad accaparrarsi gli abiti devono indossarli per la prima volta, mostrandolo, in questo modo, ad amici e a parenti.