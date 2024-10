Palio di Siena 2024, la corsa del 2 luglio: diretta su La7, chi corre e i telecronisti

Martedì 2 luglio si svolge la prima corsa del 2024 del Palio di Siena. Così come già avvenuto negli ultimi anni, l’appuntamento odierno è trasmesso, in diretta e in esclusiva in tv, su La7.

Palio di Siena 2024, dieci le partecipanti

L’edizione 2024 del Palio di Siena, come di consueto, è articolata in due, differenti corse, chiamate carriere. La prima, come detto, si svolge nella data di oggi, martedì 2 luglio. La seconda, invece, è in programma il prossimo 16 agosto.

Nella data odierna, la carriera è arricchita dalla partecipazione di dieci contrade su diciassette disponibili. In particolare, sperano di iscrivere il loro nome nella storia dell’evento Bruco, Civetta, Lupa, Giraffa, Leocorno, Onda, Oca, Valdimontone, Pantera e Nicchio.

Al vincitore, al termine della corsa, è assegnato il Drappellone, riconoscimento da sempre molto ambito.

Chi sono i fantini e gli ospiti attesi

Il Palio di Siena 2024 si svolge nella centralissima Piazza del Campo di Siena. Il pubblico, quest’anno, può assistere alle imprese dei seguenti fantini: Enrico Bruschelli (Pantera), Carlo Sanna (Onda), Sebastiano Murtas (Leocorno), Jonathan Bartoletti (Valdimontone), Giovanni Atzeni (Oca), Mattia Chiavassa (Bruco), Federico Guglielmi (Civetta), Gabriele Puligheddu (Giraffa) ed Elias Mannucci (Nicchio).

La corsa del 2 luglio del Palio di Siena, oltre che molti appassionati e curiosi, attira le attenzioni di varie celebrità, che assistono all’evento dall’importante Palazzo Pubblico. Fra gli altri, come riporta Fanpage, ci sono gli Ambasciatori in Italia degli Stati Uniti e della Spagna, ovvero Jack Markell e Miguel Angel Fernandez Palacios. C’è lo scrittore indiano Amitav Ghosh. Fra le autorità italiane ci sono Luca Ciriani e Gennaro Sangiuliano, rispettivamente Ministro dei Rapporti con il Parlamento e Ministro della Cultura.

Palio di Siena 2024, dove vederlo in televisione

Il Palio di Siena 2024, come già accennato, è trasmesso in diretta esclusiva su La7, a partire dalle 17:15. L’emittente tv diretta da Urbano Cairo, per l’occasione, ha affidato il racconto dell’evento al giornalista Pierluigi Pardo, fra le voci più note del calcio nostrano. Al suo fianco, c’è lo storico e grande conoscitore della storia del Palio Giovanni Mazzini. Insieme, raccontano ogni minuto della sfida, a partire dal primo suono della campana.

A supportarli ci sono gli inviati Andrea Milluzzi ed Elena Testi. Il primo cura i servizi che permettono al pubblico di conoscere i dietro le quinte e gli aneddoti che animano la città. La seconda, invece, è collegata dalla sala Mappamondo del Comune di Siena.

Una novità del Palio di Siena 2024 è l’introduzione di una postazione audio a bordo pista. Mediante tale ambiente è possibile ascoltare in diretta tutte le voci e i suoni provenienti dagli spalti.