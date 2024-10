Stasera in tv mercoledì 10 luglio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 10 luglio 2024. Su Rai2, la fiction L’ispettore Coliandro, con Giampaolo Morelli. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv mercoledì 10 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Euro 2024: Seconda semifinale. Siamo alle battute conclusive degli europei di calcio con la seconda e ultima delle due semifinali. Allo Stadio di Dortmund si affrontano le vincitrici delle due gare dei quarti di finale che si sono disputate il 6 luglio, Olanda-Inghilterra. E stasera sapremo quale sarà la seconda delle due squadre che giocheranno la finale del 14 luglio a Berlino.

Su Rai2, alle 21.20, la fiction L’ispettore Coliandro, con Giampaolo Morelli. Titolo dell’episodio di stasera: “Intrigo maltese”. Coliandro (Giampaolo Morelli) si trova coinvolto nell’inchiesta di Thea Zahra (Sabrina Impacciatore), reporter maltese che indaga su un traffico internazionale di cittadinanze. L’inedita coppia affronta innumerevoli pericoli con l’aiuto di un hacker, vecchia conoscenza dell’ispettore.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Si conclude stasera l’edizione numero 36 del programma condotto da Federica Sciarelli, pilastro della prima serata di Rai3. Tra due mesi, all’inizio della nuova stagione televisiva, la popolare giornalista festeggerà 20 anni di conduzione: la sua prima puntata risale infatti al 13 settembre 2004.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè propone una puntata dedicata a Renzo Piano: un incontro “a tu per tu” con l’equipe del noto architetto e la sua Building Workshop, una squadra di esperti proiettata verso il futuro dell’edilizia d’avanguardia, dal Giappone alla Grecia.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Al programma settimanale di Giuseppe Brindisi Rete 4 ha affidato il compito di tenere acceso anche a luglio e agosto l’approfondimento di prima serata. Del resto gli argomenti di discussione non mancano mai, dalle scelte di maggioranza e opposizione all’evoluzione dei conflitti a Gaza e in Ucraina.

Su Italia 1, alle 21.20, il comedy show Tutti contro tutti. La replica del ciclo “Italia 1 on stage” ci ripropone stasera lo spettacolo teatrale di Maurizio Battista, andato in scena nel 2022, quando il Covid faceva ormai meno paura. Il comico romano parla di pandemia, di vaccini e dei social come unico mezzo di aggregazione. Ospite, il collega Dado.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Questa sera in replica un’altra puntata del talk di Corrado Augias dal titolo “Roma, mito o decadenza?”. Narra la parabola di una città che può vantare una biografia di quasi trenta secoli fino alla fallimentare candidatura a Expo 2030.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. La sesta tappa del reality condotto da Costantino della Gherardesca si snoda da Sibu a Miri. Le coppie devono imparare una canzone malese e cantarla di fronte ad un giudice, e poi devono mangiare dei vermi grigliati.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Spose in affari. Lodovica Comello ed Enzo Miccio mettono insieme l’eleganza e lo stile del tema “wedding” con le emozionanti dinamiche dell’asta. Ancora una volta, tre donne cercano di vendere i loro abiti di nozze a future spose attraverso aste molto speciali.

I film di questa sera mercoledì 10 luglio 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2021, di Michael Showalter, Gli occhi di Tammy Faye, con Jessica Chastain. La storia dei coniugi Tammy Faye e Jim Bakker, celebre coppia di telepredicatori degli Anni 70 e 80 negli Stati Uniti. Il loro successo si sgretola a causa di illeciti finanziari e scandali.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2018, di Jon M. Chu, Crazy & Rich, con Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh. Rachel (Constance Wu), americana di madre cinese, insegna economia a New York ed è legata da tempo a Nick (Henry Golding). Ignora però che il ragazzo è l’erede di una potentissima famiglia orientale che, quando Nick annuncia l’intenzione di sposarsi, non nasconde la propria ostilità verso Rachel.

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 1991, di Mike Nichols, A proposito di Henry, con Harrison Ford, Annette Bening. Henry Turner, cinico avvocato, viene ferito alla testa durante una rapina e rimane in coma per mesi. Quando si risveglia, scopre i valori fino a quel momento trascurati.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Michael Mann, Blackhat, con Chris Hemsworth. L’hacker Nicholas Hathaway deve scontare una lunga pena. L’agente dell’Fbi Chen Dawai gli offre la libertà in cambio dell’aiuto per identificare e bloccare i membri di una rete di criminali informatici.

Su Iris, alle 21.10, il film poliziesco del 2007, di Olivier Marchal, L’ultima missione, con Daniel Auteuil, Olivia Bonamy. Un brillante poliziotto, rovinato dall’alcolismo, indaga su un serial killer. Dopo una bravata viene privato dell’inchiesta, ma non si rassegna e continua a cercare.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2010, di Edward Zwick, Amore & altri rimedi, con Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway. Il rubacuori Jamie, solitamente cinico con le donne, s’innamora della bella Maggie, affetta dal morbo di Parkinson. I ragazzi sanno di dover affrontare momenti molto duri.

Stasera in tv mercoledì 10 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di James Hawes, One Life, con Anthony Hopkins. La vera storia di Nicholas Winton, agente di Borsa londinese, che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò centinaia di bambini ebrei dallo sterminio nazista nell’ambito dell’operazione “Kindertransport”.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2013, di Alain Gsponer, Un fantasma per amico, con Jonas Holdenrieder. Nel castello di Eulenstein, convertito in museo, abita un piccolo spettro che desidera almeno per una volta vedere la luce del giorno. Così, quando al maniero arriva il giovane Karl…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2006, di Mel Gibson, Apocalypto, con Rudy Youngblood, Dalia Hernandez. Inseguito dai feroci guerrieri di una tribù nemica, il giovane maya Zampa di Giaguaro cerca di mettersi in salvo con la sua famiglia. Nel frattempo, sbarcano i conquistadores.