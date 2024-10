La prima volta 2 dal 10 luglio su Netflix: trama, cast e curiosità

Mercoledì 10 luglio, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix, è rilasciata La prima volta 2. La seconda stagione della serie colombiana è trasmessa a partire dalle ore 09:00.

La prima volta 2, regista e dove è girata

La prima volta 2 è una produzione originale della società Caracol Television. Il secondo capitolo, disponibile oltre che in Italia in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo, è creato da Dago Garcia. Quest’ultimo, inoltre, ha anche il ruolo di sceneggiatore, avendo firmato la trama.

I due registi presenti dietro la macchina da presa sono Mateo Stivelberg e Maria Gamboa. I produttori esecutivi, invece, sono Amparo Gutierrez, Angela Vergara, Dago Garcia e Maria Isabel Paramo.

Le riprese, anche nella seconda stagione, si sono svolte in Colombia. Dieci le puntate previste, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora. Netflix le rilascia in contemporanea, nella mattinata del 10 luglio.

La prima volta 2, la trama

La trama de La prima volta 2 riprende esattamente dal punto nella quale si era interrotta nella prima stagione. La vita dei protagonisti è destinata a cambiare per sempre dopo la rivelazione di Luisa. Quest’ultima, infatti, ha scoperto di essere incinta e tale notizia, inevitabilmente, rischia di avere gravi ripercussioni anche sul rapporto fra Camilo ed Eva.

Spoiler finale

Camilo, ne La prima volta 2, è costretto a prendere in mano la sua vita. Per lui è giunto il momento di affrontare le conseguenze delle proprie azioni, anche a costo di rischiare di perdere sempre la ragazza di cui è innamorato.

Al fianco del protagonista, anche nella seconda stagione, vi sono i suoi genitori, che tuttavia devono fare i conti, pure loro, con dei problemi. Il rapporto coniugale è sempre più in crisi. Sullo sfondo, spazio alle vicende che avvengono all’interno della scuola: i personaggi principali, infatti, si apprestano ad entrare nel nuovo anno scolastico. Tutto ciò comporta varie novità, a partire dall’arrivo di nuovi personaggi e dalla nascita di alcuni triangoli amorosi.

La prima volta 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La prima volta 2, serie tv rilasciata sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix a partire dalle ore 09:00 di oggi, mercoledì 10 luglio.