Tandem puntata Segreti del passato su Giallo: trama, cast e curiosità

Martedì 9 luglio, su Giallo, è in onda l’appuntamento Segreti del passato di Tandem. La puntata è uno speciale della serie francese, visibile sulla rete del digitale terrestre a partire dalle ore 21:20 circa.

Tandem Segreti del passato, regista e dove è girata

Segreti del passato di Tandem è una produzione originale di DEMD Productions. L’appuntamento non è il primo dell’ottava stagione, ma è un vero e proprio speciale a sé stante, non seguito da altri episodi e trasmesso in patria sull’emittente France 3 lo scorso gennaio.

La fiction, creata da Jeremie Marcus, ha come registi Emmanuel Rigaut, Julie Lipinski e Christiphe Douchand. La sceneggiatura, invece, è firmata da Virginie Brami e dal già citato Jeremie Marcus. Le riprese si sono svolte nei pressi della città transalpina Montpellier.

Tandem Segreti del passato, la trama

Nel corso di Segreti del passato di Tandem, i protagonisti decidono di concedersi una vacanza. In particolare, Lea e Paul, sempre più innamorati e felici, vanno in vacanza con la famiglia. A tal proposito, si recano lontani da Montpellier e, soprattutto, dalla centrale di polizia.

Il loro periodo di spensieratezza, però, è destinato a durare poco. Vicino al luogo nel quale alloggiano, Lea e Paul fanno una macabra scoperta. Lungo un pensiero battuto solitamente solo dagli escursionisti, infatti, notano la presenza di un braccio.

Spoiler finale

Lea e Paul, nella puntata speciale di Tandem, iniziano ad indagare. In breve tempo, scoprono che l’arto appartiene ad un cadavere rinvenuto nelle paludi dell’Etang de Thau, nota località lagunare francese. La vittima è una vecchia conoscenza dei due protagonisti. Si chiama Ludivine Camus, è morta oltre venti anni fa ed era una ex amica di Lea. Inoltre, in giovane età, Camus è stata legata sentimentalmente a Paul.

I due poliziotti, nel corso dell’appuntamento, sospettano che qualcuno, approfittando della loro presenza, abbia posizionato il braccio per spaventarli. Lea e Paul, per risolvere il mistero, sono costretti a scavare nel loro passato, riaprendo le indagini relative alla morte di Camus, oramai archiviata come suicidio.

Tandem Segreti del passato, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata speciale di Tandem, serie tv francese in onda martedì 9 luglio nel prime time di Giallo, rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre.