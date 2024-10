Cuore in polvere, annullata l’uscita del singolo di Federico Paciotti dopo le accuse di stalking a Morgan

Dopo il caso Morgan, il cantautore Federico Paciotti ha annullato la pubblicazione del nuovo singolo Cuore in polvere. La pubblicazione della canzone, inizialmente, era prevista per oggi, venerdì 12 luglio. Il brano era scritto e composto da Marco Castoldi.

Cuore in polvere Federico Paciotti, la hit non pubblicata per le recenti vicende accadute a Morgan

La decisione di sospendere Cuore in polvere è arrivata dallo stesso Federico Paciotti, in comune accordo con il proprio staff. Il giovane musicista classe 1987, famoso soprattutto per essere un tenore e chitarrista, ha iniziato la propria carriera da giovanissimo, nella band Gazosa.

Da qualche settimana, invece, aveva avviato una collaborazione con Morgan. Quest’ultimo, come già detto, ha scritto e composto per lui il nuovo singolo Cuore in polvere. In seguito alle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto il cantautore, però, è stata presa la decisione di rimandare a tempo indeterminato la pubblicazione del brano.

La vicenda Morgan-Angelica Schiatti

La decisione di sospendere l’uscita di Cuore in polvere di Federico Paciotti, dunque, è la conseguenza della bufera mediatica che ha coinvolto, negli ultimi giorni, Morgan. Il cantante, infatti, è stato denunciato dall’ex fidanzata Angelica Schiatti.

I due si sono conosciuti e fidanzati nel 2014. Dopo alcuni alti e bassi, nel 2019 lei decide di lasciarlo definitivamente. Pochi mesi più tardi, Angelica lo denuncia per stalking ed ottiene l’attivazione del codice rosso. Morgan, però, avrebbe continuato ad inviarle messaggi ingiuriosi. In una chat, inoltre, avrebbe pubblicato dei video intimi dell’ex fidanzata. Poi ha contattato, con messaggi offensivi, altre persone vicine ad Angelica. Fra queste, c’è il nuovo compagno Calcutta.

Cuore in polvere Federico Paciotti, Warner Music interrompe il contratto

La mancata pubblicazione di Cuore in polvere di Federico Paciotti non è l’unica conseguenza della vicenda giudiziaria che ha coinvolto Morgan. L’etichetta discografica Warner Music Italia ha deciso di interrompere qualsiasi collaborazione con l’artista. Con un comunicato ha affermato: “Alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana, in data odierna abbiamo dato mandato ai nostri legati di interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artista Morgan. Lasciamo che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi“.

Anche la Rai ha preso le distanze da Morgan. La TV di Stato, con un breve comunicato rilasciato nelle scorse ore, ha annunciato: “In riferimento alle polemiche sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Morgan, Rai precisa che al momento non ha in essere alcun contratto con l’artista. Era stato annunciato un progetto che non è stato perfezionato. Anche in considerazione di questo, non era prevista la sua presenza alla presentazione dei palinsesti il prossimo 19 luglio a Napoli“.