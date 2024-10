La Rosa della Vendetta, la puntata del 12 luglio: trama, cast e curiosità

Venerdì 12 luglio, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento de La Rosa della Vendetta. La fiction, prodotta in Turchia, è visibile sulla rete ammiraglia del Biscione a partire dalle ore 21:25 circa.

La Rosa della Vendetta 12 luglio, regista e dove è girata

La Rosa della Vendetta è una produzione originale della società MF Yapim, che ha realizzato altre serie di successo, come Il Dottor Alì. La sceneggiatura è scritta da Eda Tezcan e da Selda Akin. I registi sono Merve Colak e Yusuf Pirhasan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi delle città Istanbul e Bursa. In patria, la fiction ha esordito nel mese di aprile del 2023, con il titolo originale Gulcemal. Quella in onda oggi, su Canale 5, è l’ultima puntata della prima stagione della serie.

La Rosa della Vendetta 12 luglio, la trama

Nel corso de La Rosa della Vendetta di venerdì 12 luglio, Deva continua ad essere tenuta in ostaggio dagli uomini di Zafer. La protagonista, nonostante i vari tentativi, non sembra essere in grado di liberarsi. Sulle tracce del personaggio principale c’è ancora Gulcemal, che la cerca disperatamente. Una svolta, a tal proposito, si ha quando Gulcemal e Vefa seguono l’allarme lanciato da Deva e trovano il luogo nel quale è tenuta nascosta.

Intanto, durante l’episodio odierno de La Rosa della Vendetta, vanno avanti le ricerche di Armagan. Il ragazzo, dopo le scoperte fatte la scorsa settimana, prosegue le proprie indagini in merito alla vita passata della mamma. È convinto che Zafer e Gulcemal siano in qualche modo legati fra loro da tanto tempo ed è alla ricerca di una prova che lo possa dimostrare.

Spoiler finale

Nell’ultimo appuntamento della prima stagione de La Rosa della Vendetta, visibile oggi su Canale 5, Armagan è a un passo dal scoprire la verità quando è contattato dalla mamma. Quest’ultima comunica di aver deciso di allontanarlo dal Paese, affinché possa essere al sicuro. Come facilmente immaginabile, tale scelta desta profonda delusione nel ragazzo, che non è intenzionato a rispettare gli ordini ricevuti dalla genitrice.

La Rosa della Vendetta 12 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Rosa della Vendetta, fiction turca la cui ultima puntata della prima stagione è in onda venerdì 12 luglio, dalle 21:20 su Canale 5 e visibile in diretta streaming e on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.