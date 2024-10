Simone Biles Rising docuserie su Netflix dal 17 luglio: trama e curiosità

Mercoledì 17 luglio, su Netflix, è rilasciata alla visione Simone Biles Rising. La docuserie è distribuita, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00.

Simone Biles Rising, regista e dove è girata

Simone Biles Rising è una produzione originale della società Religion of Sports, che l’ha realizzata in collaborazione con Olympic Channel. I produttori esecutivi che hanno lavorato al progetto sono Janey Miller, Gotham Chopra, Giselle Parets ed Ameeth Sankaran. La regista presente dietro la macchina da presa è Katie Walsh. Varie le località coinvolte nella serie, che ha seguito l’atleta Simone Biles in varie parti del mondo, fra cui gli Stati Uniti. La prima ed unica stagione della produzione è composta da un totale di quattro puntate. Ognuna di esse ha una durata di circa 50 minuti.

Simone Biles Rising, la trama

Come già preannunciato, al centro di Simone Biles Rising vi è la carriera sportiva e la vita privata della ginnasta. Quest’ultima, classe 1997, negli ultimi mesi ha lavorato molto duramente per riuscire ad arrivare in perfetta forma ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, al via fra poche settimane.

Proprio con le Olimpiadi, Biles ha un conto in sospeso. Tre anni fa, a Tokyo, la ginnasta era una delle sportive più attese, nonché grande favorita per la vittoria della medaglia d’oro in varie discipline. Tuttavia, le cose non sempre vanno come previsto.

Spoiler finale

Nella docuserie, Simone Biles ricostruisce la sua battaglia contro un male invisibile, ma profondamente insidioso: i problemi di salute mentale. A cavallo fra il mese di luglio ed agosto di tre anni fa, proprio durante le Olimpiadi, Biles annuncia l’intenzione di volersi prendere una pausa dal mondo dello sport. Biles, in seguito, ha avviato un lungo lavoro per riuscire a superare gravi traumi subiti, legati soprattutto all’abuso sessuale subito dall’ex medico della squadra nazionale USA. Con coraggio e determinazione, l’atleta ha ripreso dopo qualche tempo gli allenamenti, riuscendo a qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Simone Biles Rising, la ginnasta dei record

Simone Biles Rising, dunque, celebra la forza d’animo e il coraggio della ginnasta. Quest’ultima è stata capace di dominare in quasi tutti gli attrezzi. Inoltre, è la prima ed unica atleta al mondo ad essere riuscita a vincere più di tre titoli mondiali nel concorso individuale. Come se non bastasse, vanta ben sei titoli mondiali nell’All Around. A dimostrazione dell’importanza di Biles vi è il fatto che la prestigiosa rivista Time, in ben due occasioni, l’ha inserita nell’elenco delle persone più influenti del Pianeta.